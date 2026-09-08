Samsung выпустила первую бета-версию One UI 9.0 на базе Android 17 для Galaxy А55

·3·Технологии
Samsung выпустила первую бета-версию One UI 9.0 на базе Android 17 для Galaxy А55

Компания Samsung официально анонсировала первую бета-версию программного обеспечения One UI 9.0 на базе операционной системы Android 17 для смартфонов Galaxy А55. Согласно данным иксбт.ком, это первое публичное тестирование новой графической оболочки для популярного устройства среднего ценового сегмента, которое позволяет пользователям опробовать передовые функции. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На данный момент начальный этап тестирования открыт только для пользователей в Южной Корее. Однако, согласно планам компании, в ближайшие дни география программы тестирования будет значительно расширена, и ожидается, что она охватит и другие страны.

Еще в прошлом месяце появились первые признаки того, что Samsung готовит бета-тестирование One UI 9.0 для Galaxy А55. Текущий официальный запуск полностью подтвердил эти сообщения и ознаменовал начало практического внедрения новой прошивки.

Объем и особенности новой прошивки

Представленная тестовая сборка имеет объем 2,13 GB и получила А556СКСУАЗЗИ1 индекс прошивки. Обновление включает в себя не только заметные изменения во внешнем интерфейсе, но и новые функции, повышающие производительность системы.

По мнению экспертов, в ближайшее время эта бета-версия станет доступна владельцам Galaxy А55 в странах Европы, Индии, Великобритании и США. Это позволит международным пользователям оценить возможности новой операционной системы до официального релиза.

Порядок участия в тестировании

Если пользователи хотят принять участие в программе тестирования в соответствующем регионе, им необходимо пройти специальную регистрацию через приложение Samsung Мемберс. Процесс состоит из следующих этапов:

  • Войти в приложение Samsung Мемберс и найти баннер программы One UI 9.0 для Galaxy А55;
  • Зарегистрировать устройство в программе тестирования;
  • Перейти в настройки смартфона и проверить наличие новой версии через раздел «Обновление ПО» и загрузить её.
Данное обновление служит для пользователей смартфона Galaxy А55 первым официальным знакомством с интерфейсом нового поколения от Samsung на базе Android 17.

SamsungOne UIGalaxy A55Android 17Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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