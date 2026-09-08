Представлен Tecno Camon Слим 5Г: толщина 6,39 мм и аккумулятор 6000 мА·ч

·24·Технологии
Представлен Tecno Camon Слим 5Г: толщина 6,39 мм и аккумулятор 6000 мА·ч

Компания Tecno официально представила свой новый ультратонкий смартфон Камон Слим 5Г. По данным Иксбт.ком, устройство привлекает внимание не только изящным дизайном с толщиной корпуса всего 6,39 мм, но и огромным аккумулятором, помещенным в компактный корпус, а также высоким уровнем защиты. В то время как для современных пользователей стало привычным, что тонкие смартфоны часто создаются в ущерб емкости батареи или прочности, эта модель примечательна тем, что смогла идеально объединить все ключевые аспекты. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Несмотря на толщину корпуса всего 6,39 мм, производителю удалось разместить внутри мощный аккумулятор емкостью 6000 мА·ч. Устройство поддерживает зарядку мощностью 45 В, что позволяет быстро заряжать батарею большой емкости. Аппаратную основу составляет процессор MediaTek Dimensity 7300е, обеспечивающий стабильную работу в повседневных задачах и мультимедийных приложениях. Также смартфон оснащен 8 GB оперативной и 128 или 256 GB встроенной памяти.

Дисплей и возможности качественной камеры

Переднюю часть устройства занимает 6,78-дюймовый АМОЛЭД-дисплей с разрешением 1208 × 2644 пикселей и частотой обновления 144 Hz. Столь высокая частота гарантирует плавность интерфейса и четкость изображения в игровых процессах. Визуально блок задней камеры напоминает дизайн ведущих флагманских моделей на рынке, включая передовые устройства компании Samsung.

Основной модуль камеры оснащен 50-мегапиксельным сенсором Sony Лйтиа 700К формата 1/1,56 дюйма. В дополнение к нему установлена 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера для съемки панорамных кадров. Фронтальная камера базируется на 32-мегапиксельном сенсоре высокого разрешения, что позволяет делать качественные снимки для социальных сетей.

Прочность и программное обеспечение

Несмотря на тонкий дизайн корпуса, Tecno уделила особое внимание уровню защиты устройства. Смартфон Камон Слим 5Г полностью защищен от воды и пыли в соответствии с современным стандартом ИП69К и даже соответствует требованиям военного стандарта США МИЛ-СТД-810Х. Это позволяет уверенно использовать гаджет в самых суровых и неблагоприятных условиях.

Что касается программного обеспечения, устройство работает на базе операционной системы ХиОС 16 на базе Android 16. Производитель обещает три крупных обновления Android для этой модели и пять лет патчей безопасности. Смартфон также прошел сертификацию ТÜВ СÜД, подтверждающую сохранение плавности работы в течение 60 месяцев. На данный момент цена и сроки выхода Tecno Camon Слим 5Г в продажу официально не объявлены.

TecnoСмартфонAndroid 16ТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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