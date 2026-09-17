Россия готовится отправить робота Теледроид в космос
Запуск очередного грузового корабля «Прогресс МС-36» к Международной космической станции (МКС) запланирован на ноябрь 2026 года. По данным Роскосмоса, в рамках этой миссии на орбитальную станцию будет доставлен уникальный робототехнический комплекс «Теледроид». Это высокотехнологичное устройство призвано обеспечить безопасность космонавтов в открытом космосе и облегчить их тяжелый труд. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
В ходе недавнего успешного полета грузового корабля «Прогресс МС-35» на станцию была доставлена первая партия оборудования, предназначенного для космического эксперимента «Теледроид». В частности, в этот раз на станцию отправили специальный «скафандр» космонавта — экзоскелет, оснащенный вычислительным комплексом. Основной робот прибудет следующим рейсом.
Технические возможности робота ТеледроидГлава Роскосмоса отметил, что с помощью «Теледроид» можно будет выполнять сложные операции в космосе, которые представляют высокую опасность для жизни человека. Это значительно снизит риски для специалистов при работе в открытом космосе.
- Система имеет антропоморфную конструкцию торсового типа без ног.
- Робот полностью оснащен современными средствами технического зрения.
- Обладает способностью выполнять некоторые задачи самостоятельно (автономно).
- Работает в режиме копирования, в точности повторяя движения космонавта, надевшего экзоскелет.
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