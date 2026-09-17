Россия готовится отправить робота Теледроид в космос

·29·Технологии
Россия готовится отправить робота Теледроид в космос

Запуск очередного грузового корабля «Прогресс МС-36» к Международной космической станции (МКС) запланирован на ноябрь 2026 года. По данным Роскосмоса, в рамках этой миссии на орбитальную станцию будет доставлен уникальный робототехнический комплекс «Теледроид». Это высокотехнологичное устройство призвано обеспечить безопасность космонавтов в открытом космосе и облегчить их тяжелый труд. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе недавнего успешного полета грузового корабля «Прогресс МС-35» на станцию была доставлена первая партия оборудования, предназначенного для космического эксперимента «Теледроид». В частности, в этот раз на станцию отправили специальный «скафандр» космонавта — экзоскелет, оснащенный вычислительным комплексом. Основной робот прибудет следующим рейсом.

Технические возможности робота Теледроид

Глава Роскосмоса отметил, что с помощью «Теледроид» можно будет выполнять сложные операции в космосе, которые представляют высокую опасность для жизни человека. Это значительно снизит риски для специалистов при работе в открытом космосе.

  • Система имеет антропоморфную конструкцию торсового типа без ног.
  • Робот полностью оснащен современными средствами технического зрения.
  • Обладает способностью выполнять некоторые задачи самостоятельно (автономно).
  • Работает в режиме копирования, в точности повторяя движения космонавта, надевшего экзоскелет.
Ожидается, что этот проект, объединяющий современную робототехнику и космические исследования, станет важным шагом в выполнении будущих долгосрочных орбитальных задач. Ноябрьский полет станет ключевым этапом для практического тестирования возможностей данной системы.

TeledroidРоскосмосМКСКосмический корабльРобототехника
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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