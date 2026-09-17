На поверхности Луны обнаружен огромный новый кратер, появившийся всего два года назад

·37·Технологии
На поверхности Луны обнаружен огромный новый кратер, появившийся всего два года назад

Анализ снимков, полученных космическим аппаратом Лунар Реконнаиссанке Орбитер (ЛРО) США, позволил выявить крупнейший ударный кратер, зафиксированный на поверхности Луны за последние годы. Согласно данным издания Скиенке Адванкес, эта гигантская структура диаметром 222 метра является одним из самых крупных современных ударных кратеров, обнаруженных в Солнечной системе, а его возраст составляет около двух лет. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Специалисты сравнили новые и старые снимки, полученные с помощью широкоугольной камеры аппарата ЛРО осенью 2025 года. В результате выяснилось, что на ранее пустом участке Луны произошли значительные изменения и появился новый объект. Для уточнения первичных данных исследователи также использовали дополнительные кадры с узкоугольной камеры.

По расчетам ученых, этот огромный кратер образовался весной 2024 года. Космические события такого масштаба, согласно существующим земным расчетам, происходят в среднем раз в 132 года. Это подчеркивает уникальность и научную значимость находки.

Научный анализ в рамках проекта

Исследователи провели специальные наблюдения, чтобы изучить, как появление нового кратера повлияло на геологию окружающей местности. На основе полученных данных ученым удалось обновить современные научные модели, объясняющие процесс формирования ударных кратеров.

Поверхность Луны постоянно подвергается ударам различных космических объектов и метеоритов. Согласно современным научным оценкам, на естественном спутнике Земли насчитывается около 5 тысяч крупных кратеров размером от 1 до 20 километров.

Также было установлено наличие около миллиона подобных структур диаметром от 10 метров до 1 километра. Предполагается, что количество мелких кратеров размером менее 10 метров на поверхности Луны составляет около 1 миллиарда.

ЛунаКратерАстрономияLROКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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