Найден способ повышения производительности видеокарт GeForce RTX 50 Лаптоп

Как сообщает издание иксбт.ком, появилась возможность значительно расширить возможности графических карт GeForce RTX 50 Лаптоп в ноутбуках. Новый инструмент НвпврКонтрол, созданный разработчиком ЛевинАи-арч, помогает увеличить лимиты мощности мобильных 3Д-карт. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данный проект был первоначально протестирован на базе ноутбука Lenovo Легион Pro 5 Ген 10, оснащенного видеокартой RTX 5070 Ти Лаптоп. Этот графический чип по умолчанию имеет лимит мощности 115 В, к которому за счет технологии Дйнамик Буст можно было добавить еще 25 В.

Однако с помощью новой программы автору удалось увеличить этот показатель до 180 В, то есть почти на 30 процентов. Подобные изменения могут обеспечить значительное ускорение в играх и ресурсоемких приложениях для мобильных устройств.

Возможности для других флагманских моделей

В экспериментальном порядке предусмотрена поддержка моделей RTX 5080 Лаптоп и RTX 5090 Лаптоп. Для этих высокопроизводительных графических карт найден способ увеличения лимита мощности до 225 В.

Хотя результаты комплексных тестов еще не опубликованы, нетрудно предположить, что для карт, изначально жестко ограниченных по показателям мощности, такой скачок приведет к заметному росту производительности.

Тем не менее, специалисты призывают пользователей к осторожности. Поскольку речь идет о ноутбуках, необходимо помнить о риске того, что система охлаждения и блок питания устройства могут не справиться с такими высокими нагрузками.