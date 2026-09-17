Huawei досрочно представит новый чип искусственного интеллекта для конкуренции с Nvidia

·17·Технологии
Huawei досрочно представит новый чип искусственного интеллекта для конкуренции с Nvidia

Китайский технологический гигант Huawei изменил график выпуска своего ИИ-чипа нового поколения Ascend 960ДТ, перенеся его на первый квартал 2027 года. Как сообщает TechCrunch, об этом заявил представитель компании на конференции Huawei Коннект в четверг. Ранее планировалось, что чип выйдет на рынок в третьем квартале 2027 года. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

По словам представителя Huawei, новые чипы Ascend 960 готовятся значительно раньше установленного срока, а их производительность удваивается каждый год. Об этом обновленном графике официально объявил временный председатель компании Дэвид Ван во время конференции. Это заявление совпало с датой ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне.

Архитектура Пириум Компутинг и крупные суперкомпьютеры

В настоящее время Huawei работает над объединением сотен тысяч, а в будущем — миллионов ИИ-чипов в единую гигантскую компьютерную сеть. Китайский технологический гигант называет этот подход архитектурой Пириум Компутинг. Система опирается на технологию УнифиедБус, которая служит для соединения процессоров с памятью, хранилищами данных и сетевым оборудованием.

Председатель Huawei Эрик Сюй подчеркнул, что компания использует новую архитектуру Пириум для создания более крупных ИИ-систем, предназначенных как для обучения, так и для обработки данных. Atlas 950 СуперПоД и СуперКлустер, основанные на этой архитектуре, являются первыми системами компании, при этом один Atlas 950 СуперКлустер способен объединять до 256 ускорителей.

Отраслевые аналитики и ситуация на фоне международных ограничений

Однако сокращение сроков презентации чипа вызвало некоторые вопросы относительно масштабов систем Huawei. Известный технологический аналитик Руи Ма написал на платформе Кс, что, хотя ранее компания заявляла, что система Atlas 960 СуперПоД будет включать 15 488 чипов Ascend 960, в последнем анонсе упоминалась система из 4 096 чипов. По мнению аналитика, несмотря на то, что сам чип готов очень рано, представленная система СуперПоД меньше запланированной.

Известно, что, несмотря на ограничения США на использование Китаем передовых полупроводниковых технологий, Huawei последовательно продолжает реализацию своих планов в области чипов. Как отметил Руи Ма, в то время как вопросы безопасности и самообеспечения являются приоритетными, маловероятно, что такие ограничения остановят прогресс Китая в полупроводниковой отрасли.

Согласно данным Финанкиал Тимес, Эрик Сюй подчеркнул, что Китаю необходимо ускоренно развивать ИИ-технологии, чтобы догнать США, и что компании страны должны сделать шаг вперед, чтобы полностью осознать риски, которые несут более мощные системы искусственного интеллекта.

HuaweiNvidiaИскусственный интеллектТехнологииКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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