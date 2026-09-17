В Каракалпакстане под особым контролем находится работа по взысканию уголовных штрафов

Согласно анализу, Управлением Бюро принудительного исполнения Республики Каракалпакстан и его территориальными отделами в текущем году обеспечено исполнение в общей сложности 164 исполнительных документов на сумму 4,3 млрд. сумов, связанных со взысканием судами уголовных штрафов, и фактически взыскано 2 млрд. сумов.

В целях обеспечения исполнения оставшихся 71 исполнительного документа на сумму 1,6 млрд. сумов взыскание обращено на имущество и заработную плату должников, ведется работа по взысканию задолженностей.

Например, на основании постановления суда Республики Каракалпакстан от 30 июля 2026 года с должника Б.Т. в пользу государства было определено взыскание уголовного штрафа в размере 62 812,5 тыс. сумов.

Выданный по данному решению исполнительный лист поступил в производство Нукусского городского отдела Бюро, и в результате мер принудительного исполнения, осуществленных государственными исполнителями отдела, штраф в размере 62,8 млн. сумов был взыскан 14 августа текущего года и направлен в государственный бюджет.