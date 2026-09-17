Samsung передает производство памяти ДДР5 сторонним партнерам из-за AI

·28·Технологии
Samsung передает производство памяти ДДР5 сторонним партнерам из-за AI

Южнокорейский технологический гигант Samsung Электроникс планирует перенаправить свои производственные мощности на высокоскоростную память ХБМ, необходимую для современных систем AI. В рамках этого стратегического сдвига компания решила передать выпуск стандартных модулей памяти ДДР5 для ПК, ноутбуков и серверов сторонним производителям. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает издание Иксбт.ком, из-за стремительного развития технологий AI спрос на высокопроизводительную память резко возрос. Samsung стремится освободить свои текущие заводские линии для производства более дорогих и прибыльных продуктов. По этой причине задача по увеличению объемов создания стандартных модулей ДДР5 возлагается на азиатских партнеров.

География производства и партнеры

Согласно информации, основанной на южнокорейских источниках, руководство Samsung попросило своих подрядчиков расширить производственные линии и увеличить инвестиции в эту сферу. В настоящее время в этот процесс вовлечено несколько крупных азиатских партнеров компании, каждый из которых обладает мощностями в различных зарубежных странах.

В частности:

  • Дреамтеч наладила массовое производство модулей памяти ДДР5 в Индии
  • Ханянг Дигитеч выпускает данные продукты на своих заводах во Вьетнаме
  • СФА Семикон использует свои производственные мощности на Филиппинах
С помощью этих предприятий Samsung сможет полностью сосредоточить свои основные ресурсы на создании памяти ХБМ с высокой маржой и других передовых технологических продуктов. Это позволит еще больше повысить эффективность компании, исходя из рыночного спроса.

SamsungDDR5HBMТехнологииИскусственный интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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