Samsung передает производство памяти ДДР5 сторонним партнерам из-за AI
Южнокорейский технологический гигант Samsung Электроникс планирует перенаправить свои производственные мощности на высокоскоростную память ХБМ, необходимую для современных систем AI. В рамках этого стратегического сдвига компания решила передать выпуск стандартных модулей памяти ДДР5 для ПК, ноутбуков и серверов сторонним производителям. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Как передает издание Иксбт.ком, из-за стремительного развития технологий AI спрос на высокопроизводительную память резко возрос. Samsung стремится освободить свои текущие заводские линии для производства более дорогих и прибыльных продуктов. По этой причине задача по увеличению объемов создания стандартных модулей ДДР5 возлагается на азиатских партнеров.
География производства и партнерыСогласно информации, основанной на южнокорейских источниках, руководство Samsung попросило своих подрядчиков расширить производственные линии и увеличить инвестиции в эту сферу. В настоящее время в этот процесс вовлечено несколько крупных азиатских партнеров компании, каждый из которых обладает мощностями в различных зарубежных странах.
В частности:
- Дреамтеч наладила массовое производство модулей памяти ДДР5 в Индии
- Ханянг Дигитеч выпускает данные продукты на своих заводах во Вьетнаме
- СФА Семикон использует свои производственные мощности на Филиппинах
Комментарии 0
…