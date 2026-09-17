США запустили новую космическую программу с привлечением международной помощи

·27·Технологии
США запустили новую космическую программу с привлечением международной помощи

Госсекретарь США Марко Рубио в Лиме объявил о запуске новой инициативы под названием Спаке Каталйст Партнершип (СКП). Эта программа Госдепартамента направлена на значительное расширение доступа иностранных правительств и космических агентств к гражданскому и коммерческому космическому сектору Америки. В рамках программы, наряду с укреплением международного сотрудничества, планируется открытие новых рынков для космических технологий и промышленности США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, первый проект в рамках этой инициативы рассчитан на два года, а его стоимость составляет 6,5 миллиона долларов. Средства будут направлены на подключение отдаленных сельских районов на юге Перу к современной спутниковой интернет-сети. Однако пока не уточняется, какая именно американская компания будет предоставлять услуги связи в этих регионах.

Программа Artemis и новый подход

Условия участия в новой программе СКП строго определены: к ней могут присоединиться только страны, подписавшие соглашения Artemis. Например, Перу официально присоединилась к этому соглашению в 2024 году, став его 41-м участником. Именно этот фактор обеспечил стране статус первой площадки для реализации нового проекта космического партнерства.

Представители Госдепартамента подчеркивают, что особенность этой программы заключается в том, что ведомство впервые в истории направляет средства иностранной помощи в скоординированном формате именно на проекты, отвечающие интересам американской космической индустрии. Это считается важным шагом для гармонизации государственной политики и возможностей коммерческих компаний.

Механизм финансирования и геополитический фон

Общий бюджет программы Спаке Каталйст Партнершип пока не определен. Госдепартамент планирует в будущем привлекать различные источники внешней помощи совместно с Конгрессом США для каждого отдельного проекта. Также особо подчеркивается, что в процессе реализации программы будет осуществляться тесное сотрудничество с NASA.

По мнению экспертов, запуск этой программы пришелся на период резкого роста космического влияния Китая в Латинской Америке. В частности, Пекин уже установил станцию дальней космической связи в аргентинской Патагонии, а также реализует специальные спутниковые программы для Боливии и Венесуэлы.

Тем не менее, участникам СКП не запрещено сотрудничать с китайскими поставщиками. Вашингтон, в свою очередь, намерен конкурировать не через ограничения, а за счет высококачественных технологий, надежных стандартов и уникальных решений.

СШАКосмосИнтернетТехнологииПолитика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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