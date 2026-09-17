Как снимают уникальные камеры смартфона Oppo Финд Кс10 Pro Max
Компания Oppo продемонстрировала уникальные возможности камеры своего будущего флагмана Финд Кс10 Pro Max. По данным иксбт.ком, это устройство готовится выйти на рынок как первый в мире смартфон, оснащенный сразу тремя 200-мегапиксельными камерами. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Официальная презентация новой серии запланирована на 22 сентября текущего года, и в преддверии этого события производитель опубликовал первые фотоснимки, сделанные с помощью устройства. Также были представлены фотографии, снятые на более простую модель Финд Кс10 Pro, оснащенную двумя 200-мегапиксельными камерами.
Передовые технологии и оптические возможностиНовая система обработки изображений смартфона включает камеру Лумо, объектив Данксиа второго поколения и обновленную вспышку. Основной 200-мегапиксельный сенсор, созданный в сотрудничестве с Хасселблад, дополнен технологией ДипПикс, которая предназначена для успешной съемки ночных сцен со сложным освещением и контрастных кадров с широким динамическим диапазоном.
Кроме того, 200-мегапиксельная сверхширокоугольная камера устройства позволяет использовать весь диапазон фокусных расстояний при видеосъемке. Это открывает новые горизонты для любителей мобильной видеографии.
Профессиональное видео и дополнительные функцииOppo заявляет, что Финд Кс10 Pro Max станет первым в истории смартфоном, позволяющим записывать видео в формате 8К Лог во всем диапазоне фокусных расстояний. Это обеспечивает высокую четкость и свободу редактирования для профессиональных операторов и создателей контента.
Кроме того, новый флагман поддерживает режим ОпенГате и профессиональное приложение Blackmagic Камера. Данное приложение значительно расширяет возможности ручных настроек, предоставляя пользователям полный контроль над процессом видеосъемки.
Эксперты технологического рынка с большим интересом ожидают презентацию этой модели, так как интеграция трех 200-мегапиксельных камер в одном корпусе обещает стать важным шагом в сфере мобильной фотографии. Остальные технические характеристики и цены устройства будут полностью раскрыты на официальной церемонии 22 сентября.
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