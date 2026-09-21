Xiaomi выпустила новый трехкамерный холодильник за 220 долларов

Бренд Xiaomi, занявший прочные позиции на рынке бытовой техники, выпустил в Китае новый трехкамерный холодильник Xiaomi Mijia. По данным иксбт.ком, с учетом государственных субсидий цена устройства составляет 1499 юаней или около 220 долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Эта новая бытовая техника отличается компактностью и функциональностью. Устройство с общим объемом 271 литр занимает всего 0,34 квадратных метра площади, что создает большое удобство для кухонь небольшого размера.

Внутренняя структура и распределение объемов

Основные части холодильника распределены в соответствии с различными потребностями. В частности, основная холодильная камера рассчитана на 151 литр, а морозильная камера занимает 85 литров. Оставшиеся 35 литров приходятся на зону с отдельной регулировкой температуры.

Эта специальная зона позволяет настраивать температуру в диапазоне от -20 до 5 градусов с точностью до одного градуса. Центральную часть можно использовать как дополнительное место для охлаждения или перевести в режим прямой заморозки.

Технические возможности и энергосбережение

Если центральную часть перевести в режим заморозки, общая вместимость холодильника увеличивается. Для удобства пользователей внутри устройства предусмотрены регулируемые полки, два выдвижных ящика и специальная зона для сортировки продуктов.

Технологически модель оснащена системой циркуляции воздуха на 360 градусов, которая предотвращает образование льда. Также в ней имеются частотно-регулируемый компрессор, вентилятор и пять датчиков температуры.

Специальный модуль на основе ионов серебра обеспечивает антибактериальную защиту до 99,99 процента и помогает устранить неприятные запахи. Обладая первым классом энергоэффективности, этот холодильник потребляет всего 0,64 кВт⋅ч электроэнергии в сутки, а уровень его шума не превышает 36 децибел.