Xiaomi представила новый диспенсер, нагревающий воду за три секунды

Компания Xiaomi представила на китайском рынке новое умное устройство Mijia Инстант Хот Ватер Диспенсер Pro, способное нагревать воду до кипятка всего за три секунды. Согласно данным иксбт.ком, стоимость этой технологической новинки составляет 60 долларов, а старт продаж запланирован на 28 сентября текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главной особенностью данного устройства является его современная проточная система нагрева. В отличие от традиционных приборов, этот диспенсер не нагревает воду заранее в резервуаре, а подогревает её непосредственно в процессе подачи.

Технические возможности и режимы нагрева

По заявлению производителя, вода внутри нагревательного элемента достигает 100 градусов при нормальном атмосферном давлении. Основной контур подачи воды, нагреватель и резервуар выполнены из пищевой нержавеющей стали, что гарантирует безопасность использования.

Для удобства пользователей в устройстве предусмотрены четыре стандартных температурных режима:

25 градусов — для воды комнатной температуры

45 градусов — для приготовления детских смесей

75 градусов — для заваривания чая

100 градусов — для кипятка

Также пользователь может вручную выбрать точную температуру, адаптируя её под различные напитки или повседневные бытовые нужды.

Дополнительные удобства и автоматизация

Mijia Инстант Хот Ватер Диспенсер Pro оснащен удобным съемным резервуаром объемом 2,8 литра. При необходимости пользователь может подключить его к емкости большего объема или другому внешнему источнику воды с помощью специального гибкого шланга.

На передней панели устройства расположен современный цифровой ЛЭД-экран, который автоматически загорается при установке стакана на подставку. Через этот дисплей легко отслеживать выбранный температурный режим и процесс работы.

Кроме того, устройство дополнено функцией автоматической очистки, которая самостоятельно промывает внутренние водяные трубки. Ход процесса очистки также отображается на встроенном дисплее.