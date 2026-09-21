Samsung и Каирос Повер построят атомный реактор для Google

Стремительное развитие технологий AI и резкий рост спроса на электроэнергию для дата-центров порождают новые партнерства на рынке энергетики и технологий. Согласно данным иксбт.ком, стартап в области ядерных технологий Каирос Повер выбрал инженерную фирму Samsung К&Т для помощи в строительстве демонстрационного реактора мощностью 50 MW для корпорации Google. Это сотрудничество оценивается как важный шаг в энергетическом секторе. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно соглашению между сторонами, Samsung К&Т берет на себя обязательства по внесению капитала и предоставлению бесплатных инженерных услуг для Каирос Повер. По заявлению представителей Каирос Повер, общая стоимость этого пакета оценивается в 100 миллионов долларов. Из них 70 миллионов долларов составляют прямые капитальные инвестиции. Samsung К&Т обладает огромным опытом, участвуя в строительстве более десяти ядерных реакторов по всему миру.

Google и атомная энергия

Осенью 2024 года корпорация Google подписала крупный контракт с Каирос Повер. Согласно ему, к 2035 году стартап должен построить сеть малых атомных реакторов, способных вырабатывать около полугигаватта электроэнергии. В настоящее время Каирос Повер ведет строительство двух реакторов в городе Ок-Ридж, штат Теннесси.

Первый объект — демонстрационный реактор малой мощности под названием Хермес 1, который поможет компании усовершенствовать коммерческий дизайн. Второй объект — Хермес 2 — является первым реактором коммерческого масштаба компании Каирос. Именно мощность, вырабатываемая реакторами Хермес, покроет первые 50 MW по контракту с Google. В ноябре 2024 года Комиссия по ядерному регулированию США официально выдала разрешение на строительство этих реакторов.

Технологические особенности и безопасность

Реактор Хермес 2 будет высокотемпературной установкой, охлаждаемой фторидной солью. Хотя такая конструкция обсуждалась годами, она еще ни разу не строилась в коммерческих масштабах. Фторидные соли имеют высокую температуру кипения, что помогает поддерживать низкий уровень давления и снижает риск взрыва под высоким давлением даже в случае выхода компонентов из строя.

Также стартап использует относительно новый тип ядерного топлива под названием ТРИСО. В нем крошечные частицы урана окружены слоями керамики и углерода и загружаются в виде шариков. Эта система предназначена для предотвращения риска ядерного расплавления. У компании есть около пяти лет, чтобы запустить свою первую электростанцию.