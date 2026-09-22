Oppo А7 Pro Max вышел на международный рынок

Ранее представленный на китайском рынке смартфон Oppo А7 Pro Max 5Г теперь вышел на международную арену. Согласно данным иксбт.ком, новое устройство поступило в продажу в таких странах, как Австрия, Малайзия и Таиланд, привлекая внимание своим гигантским аккумулятором и прочным корпусом. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Рекордный аккумулятор и возможности зарядки

Главной и наиболее примечательной особенностью этого смартфона является огромный кремний-углеродный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч. Такая батарея — редкий показатель для современного мобильного рынка, позволяющий пользователям обходиться без подзарядки гаджета в течение нескольких дней.

Устройство поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. По заявлению производителя, в идеальных условиях для полной зарядки аккумулятора требуется около 90 минут. Модель также оснащена функцией обратной зарядки мощностью 27 Вт для питания других устройств.

Экран, производительность и возможности камеры

На передней панели Oppo А7 Pro Max расположен высококачественный 6,78-дюймовый АМОЛЭД-дисплей. Разрешение экрана составляет 2772×1272 пикселя, он поддерживает частоту обновления 120 Hz и пиковую яркость до 1800 нит.

Производительность смартфона обеспечивается процессором Snapdragon 4 Ген 5, работающим по 4-нм техпроцессу. Устройство оснащено оперативной памятью ЛПДДР4Кс и накопителем формата UFS 3.1, что гарантирует стабильную работу при выполнении повседневных задач.

Что касается оптических возможностей, основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора с оптической стабилизацией и дополнительного 2-мегапиксельного монохромного модуля. Фронтальная камера также обеспечивает снимки с разрешением 50 мегапикселей.

Дизайн и международные цены

Внешне устройство выделяется блоком камер, напоминающим модели Xiaomi Микс Фолд 4, а также многоцветной системой подсветки Бреатинг Лигхт. Кроме того, смартфон имеет высокий уровень защиты от воды и пыли по стандарту ИП69К.

Устройство работает под управлением операционной системы КолорОС 16 на базе Android 16, оснащено подэкранным оптическим сканером отпечатков пальцев и модулем NFC. Размеры корпуса составляют 163×78×8,6 мм, а вес — 224 грамма.

Цены на международных рынках варьируются в зависимости от региона. В частности, в Австрии версия 6/256 GB продается по цене 599 евро. В Малайзии модель 8/256 GB оценена в 2299 ринггитов, а в Таиланде — в 19 999 батов.