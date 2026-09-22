Oppo А7 Pro Max вышел на международный рынок

·22·Технологии
Oppo А7 Pro Max вышел на международный рынок

Ранее представленный на китайском рынке смартфон Oppo А7 Pro Max 5Г теперь вышел на международную арену. Согласно данным иксбт.ком, новое устройство поступило в продажу в таких странах, как Австрия, Малайзия и Таиланд, привлекая внимание своим гигантским аккумулятором и прочным корпусом. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Рекордный аккумулятор и возможности зарядки

Главной и наиболее примечательной особенностью этого смартфона является огромный кремний-углеродный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч. Такая батарея — редкий показатель для современного мобильного рынка, позволяющий пользователям обходиться без подзарядки гаджета в течение нескольких дней.

Устройство поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. По заявлению производителя, в идеальных условиях для полной зарядки аккумулятора требуется около 90 минут. Модель также оснащена функцией обратной зарядки мощностью 27 Вт для питания других устройств.

Экран, производительность и возможности камеры

На передней панели Oppo А7 Pro Max расположен высококачественный 6,78-дюймовый АМОЛЭД-дисплей. Разрешение экрана составляет 2772×1272 пикселя, он поддерживает частоту обновления 120 Hz и пиковую яркость до 1800 нит.

Производительность смартфона обеспечивается процессором Snapdragon 4 Ген 5, работающим по 4-нм техпроцессу. Устройство оснащено оперативной памятью ЛПДДР4Кс и накопителем формата UFS 3.1, что гарантирует стабильную работу при выполнении повседневных задач.

Что касается оптических возможностей, основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора с оптической стабилизацией и дополнительного 2-мегапиксельного монохромного модуля. Фронтальная камера также обеспечивает снимки с разрешением 50 мегапикселей.

Дизайн и международные цены

Внешне устройство выделяется блоком камер, напоминающим модели Xiaomi Микс Фолд 4, а также многоцветной системой подсветки Бреатинг Лигхт. Кроме того, смартфон имеет высокий уровень защиты от воды и пыли по стандарту ИП69К.

Устройство работает под управлением операционной системы КолорОС 16 на базе Android 16, оснащено подэкранным оптическим сканером отпечатков пальцев и модулем NFC. Размеры корпуса составляют 163×78×8,6 мм, а вес — 224 грамма.

Цены на международных рынках варьируются в зависимости от региона. В частности, в Австрии версия 6/256 GB продается по цене 599 евро. В Малайзии модель 8/256 GB оценена в 2299 ринггитов, а в Таиланде — в 19 999 батов.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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