Лионель Месси готовится к своему последнему матчу за сборную Аргентины

Лионель Месси, ставший одним из величайших футболистов всех времен в составе сборной Аргентины, находится на пороге завершения своей карьеры в национальной команде. Обладатель восьми «Золотых мячей» готовится в октябре в последний раз выйти на поле перед родными болельщиками и официально попрощаться с международной карьерой. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, ожидается, что этот исторический матч против сборной Бенина станет последней игрой футболиста в футболке национальной сборной. Встреча, которая состоится 6 октября, пройдет на знаменитом стадионе «Эль Монументаль», вмещающем 84 тысячи зрителей.

Футболист оставил трогательное сообщение на своих страницах в социальных сетях, выразив благодарность своим болельщикам. «Последний матч. Футболка на всю жизнь», — написал нападающий в своем прощальном посте и представил специальный видеоролик.

Специальная форма и эмоциональное решение

В опубликованном видео показано, как Лионель Месси меняет обычную футболку сборной на специальную форму Адидас Аргентина с золотым нанесением своего имени и легендарного 10-го номера. Он также выбрал белые бутсы, демонстрируя готовность к своему последнему международному матчу.

Напомним, что в августе Лионель Месси официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Говоря о своем трудном и болезненном, но тщательно обдуманном решении, он вспомнил годы, проведенные в составе команды, и одержанные победы.

В своем заявлении футболист напомнил, что провел за национальную сборную 207 матчей, забил 125 голов и отдал 64 результативные передачи. «Я всегда отдавал все силы на поле ради этой футболки, боролся за то, чтобы дарить вам радость и чувство гордости за то, что вы аргентинцы», — подчеркивал он тогда.

Продажа билетов и цены

По данным издания Фут Меркато, продажа билетов на этот исторический матч начнется во вторник вечером. Цены, установленные Ассоциацией футбола Аргентины, варьируются от 52 до 278 евро в зависимости от сектора.

Для болельщиков доступны билеты различных категорий, включая места по цене 104, 185 и 260 евро. Кроме того, для удобства семей и молодежи дети смогут посетить этот прощальный матч всего за 17 евро.