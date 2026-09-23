Завтра в трех областях ожидаются дожди и грозы

24 сентября в некоторых регионах Узбекистана возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Узгидромет.

Сообщается, что в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях погода будет переменной. Местами вероятны кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит около 25–30 градусов.

В Ташкенте осадков не ожидается. В столице будет переменная облачность, температура ночью составит 15–17, днем поднимется до 28–30 градусов.

В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях также вероятность осадков отсутствует. Дневная температура в этих регионах в основном составит 25–30 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях сохранится относительно теплая погода. Днем температура может достигать 30–35 градусов.

В горных районах места также возможны кратковременные дожди и грозы. Здесь скорость ветра местами может усилиться до 13–18 м/с.