Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra

Авторы популярного канала ФонеБуфф представили очередной интересный тест, вызвавший большой интерес среди любителей современных технологий. Согласно данным иксбт.ком, в ходе испытаний новейшие флагманы — iPhone 18 и его главный конкурент Galaxy S26 Ultra — сбрасывались на твердый пол с разной высоты с помощью специального роботизированного манипулятора. Этот тест важен тем, что позволяет заранее получить представление о долговечности устройств в повседневной жизни. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Перед началом эксперимента специалисты уделили особое внимание конструктивным особенностям обоих смартфонов. В частности, Apple использует для своих устройств особые защитные стекла, и по этому показателю новый флагман превосходит почти всех конкурентов на рынке. Однако разница в весе существенна: iPhone 18 Pro Max весит 249 граммов, тогда как его основной конкурент — 214 граммов.

Первый этап испытаний и предварительные результаты

На первом этапе испытаний оба смартфона были сброшены с высоты одного метра на заднюю панель. В результате этого удара оба устройства получили повреждения. Однако из-за наличия на задней панели iPhone лишь стеклянной вставки, степень его повреждения оказалась значительно ниже по сравнению с полностью стеклянной задней частью флагмана Samsung. Также при падении с той же высоты под углом оба смартфона остались практически в одинаковом состоянии, отделавшись лишь легкими царапинами.

При падении экраном вниз наблюдалась интересная ситуация. Если iPhone 18 Pro Max, упавший с высоты одного метра, остался без каких-либо серьезных дефектов, то экран флагмана Samsung треснул. Конечно, специалисты особо подчеркнули, что это лишь единичный тест в строго контролируемых условиях и в реальной жизни результаты могут отличаться.

Испытания с большой высоты и итоговые выводы

Когда высоту увеличили до полутора метров, ситуация начала меняться. При падении на заднюю панель количество трещин на флагмане Samsung увеличилось, и ситуация ухудшилась, в то время как iPhone сохранил относительно лучший вид. Однако последнее испытание — падение экраном вниз с высоты полутора метров — сказалось и на флагмане Apple.

В результате этого финального удара стекло нового iPhone также треснуло, и, что интересно, его визуальные повреждения оказались даже больше, чем у конкурента. Тем не менее, согласно итоговым подсчетам теста, эксперты ФонеБуфф присвоили iPhone 18 Pro Max 56 баллов в общем рейтинге прочности, а флагман Samsung набрал 53 балла.