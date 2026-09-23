24 сентября в Узбекистане похолодает: в некоторых регионах возможен дождь

В Узбекистане 24 сентября температура воздуха немного понизится, на большей части территории страны ожидается относительно прохладная и сухая погода. В некоторых местах возможны осадки.

После теплых дней падение температуры будет ощущаться особенно в утренние и вечерние часы. В связи с этим 24 сентября по всей республике ожидаются легкие изменения погодных условий.

Какой будет погода 24 сентября?

Согласно прогнозу, на большей части Узбекистана погода будет преимущественно сухой.

При этом не исключается вероятность периодических дождей в отдельных регионах. Это означает, что погода по всей стране будет неоднородной.

В течение дня в результате относительного снижения температуры воздуха осенняя прохлада начнет ощущаться еще сильнее.

Почему холодает?

Во второй половине сентября переход погоды к осенним условиям в Узбекистане является естественным процессом.

Вслед за летними высокими температурами в сентябре воздух постепенно остывает. Хотя днем еще сохраняется тепло, утром и вечером прохлада может значительно усиливаться.

Ожидается, что 24 сентября станет очередным днем такого переходного периода.

В некоторых регионах возможен дождь

Еще одна примечательная особенность 24 сентября — вероятность осадков в некоторых регионах республики.

Гражданам, выходящим в дорогу в районах с вероятностью дождя, особенно тем, кто отправляется в дальние поездки, целесообразно учитывать погодные условия.

Осадки могут носить кратковременный характер или наблюдаться в определенные часы суток. Поэтому важно следить за точным прогнозом для каждого региона через обновляющуюся в течение дня метеорологическую информацию.

Осенняя погода начнет ощущаться и в Ташкенте

В столице к концу сентября также начнет ощущаться разница между дневной и ночной температурой.

24 сентября в Ташкенте также ожидается сохранение относительно прохладной погоды. Тем, кто отправляется утром на работу или учебу, воздух может показаться более прохладным по сравнению с дневным временем.

Кроме того, прохладную погоду следует учитывать и тем, кто долго находится на открытом воздухе в вечернее время.

Приближается осень

Конец сентября — период, когда погода в Узбекистане приобретает все более осенний характер.

Дни еще могут быть теплыми, но ночи становятся прохладнее. Периодические осадки являются одним из привычных проявлений сезонных изменений.

24 сентября на большей части территории республики также сохранится сухая и относительно прохладная погода, местами вероятен дождь.

Поэтому гражданам, планирующим выйти на улицу, пойти на работу или отправиться в поездку в течение дня, следует учитывать утреннюю и вечернюю прохладу.

Такое изменение погоды свидетельствует о том, что процесс перехода от жарких дней к прохладной осенней поре в Узбекистане набирает обороты.