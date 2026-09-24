С 1 октября на портале my.gov.uz вступают в силу изменения: мошенничеству будет положен конец

Через Единый портал интерактивных государственных услуг Узбекистана (my.gov.uz) в систему цифрового управления внедряется масштабное обновление, выводящее безопасность и удобство граждан на новый уровень. Начиная с 1 октября текущего года, соотечественники получат возможность не выходя из дома контролировать и управлять своим имуществом, транспортными средствами, всеми мобильными номерами и банковскими картами через единый централизованный интерфейс. Самая примечательная новость заключается в том, что теперь, если на имя гражданина оформляется какое-либо нотариальное действие, портал незамедлительно и автоматически отправит ему официальное уведомительное сообщение.

Кроме того, в единую систему официально объединяются десятки важнейших операций: залог недвижимости и автомобилей, установление или отмена добровольного запрета на продажу, проверка количества оформленных на ваше имя телефонных номеров с возможностью удаления лишних, а также дистанционная блокировка банковских карт. Эти новые функции направлены на то, чтобы нанести сокрушительный удар по таким болезненным преступлениям, как составление поддельных доверенностей без ведома граждан, открытие незаконных сим-карт или хищение денег с банковских пластиковых карт мошенническим путем.

Итак, как можно будет пользоваться данными услугами с 1 октября, каким образом они защищают личную безопасность и почему граждане с нетерпением ждут это нововведение?

«Запрет на залог, нотариальное уведомление и контроль сим-карт»: 5 ключевых аспектов ноябрьского (октябрьского) обновления

Наиболее важные детали новых цифровых возможностей, запускаемых порталом my.gov.uz:

Защита имущества и автотранспорта: Появилась возможность отдавать жилье и машину в залог/ипотеку, а также устанавливать и отменять запрет на продажу во избежание их отчуждения посторонними лицами;

Автоматическое нотариальное уведомление: Если на имя гражданина через нотариуса совершается какое-либо официальное действие, ему мгновенно поступает специальное извещение (SMS/уведомление);

Контроль над всеми телефонными номерами на ваше имя: Можно будет просматривать все сим-карты, оформленные на ваше имя, временно отключать их, включать заново или полностью закрывать;

Выявление скрытых платных услуг: Налажена практика просмотра и управления всеми дополнительными платными подписками, подключенными к телефонному номеру и списывающими средства с баланса;

Экстренная блокировка банковских карт: Создана возможность отправки онлайн-заявки через my.gov.uz для блокировки карты или ее полного закрытия без посещения филиала банка.

My.gov.uz — анализ каталога новых услуг, вступающих в силу с 1 октября

Показатели цифровых инструментов, предоставляемых гражданам, и механизмов их защиты:

Направление и сфера Предоставляемые новые функции Основная польза и уровень защиты для гражданина Недвижимость и жилье Передача в залог, ипотеку; самостоятельное установление и отмена запрета на продажу Предотвращается риск поддельных договоров и незаконной купли-продажи Автотранспортные средства Онлайн-заявка на залог транспорта и установление запрета на продажу Пресекает переоформление автомобилей мошенниками на других лиц Мобильные абонентские номера Список номеров на свое имя, их отключение, закрытие и проверка платных услуг Выявляет незаконные сим-карты, открытые на ваше имя без вашего ведома Банковские пластиковые карты Отправка электронной заявки в банк по экстренной блокировке и полному закрытию карты Позволяет незамедлительно спасти средства при утере карты или атаке мошенников Нотариальная безопасность Автоматическое уведомление о нотариальном действии, оформленном на свое имя Моментальное предотвращение сомнительных доверенностей, оформляемых без личного участия

Правовая и цифровая экспертиза: Почему эти услуги станут коренным переломом в искоренении мошенничества?

Выводы кибербезопасности специалистов и юристов:

Конец «фальшивым доверенностям»: Раньше некоторые граждане узнавали о том, что их жилье или машина были проданы либо заложены без их ведома, лишь спустя месяцы; новая система нотариальных уведомлений и установления добровольного запрета пресекает подобные преступления в самой отправной точке;

Удар по эпидемии «дропперства» и поддельных сим-карт: Киберпреступники часто оформляли сим-карты на паспорта невинных людей и проводили через них незаконные финансовые операции; теперь гражданин может зайти на портал, в один клик обнаружить чужие номера на своем имени и сразу заблокировать их;

Защита пожилых и доверчивых граждан: Списание денег с баланса телефона из-за неизвестных подписок было частой проблемой; просмотр и контроль платных услуг через единый портал гарантируют прозрачность;

Оперативное спасение пластиковых карт: Гражданин, обманувшийся различными мошенническими ссылками, теперь может экстренно приостановить действие своей карты через единый государственный портал, не разыскивая приложения различных банков.

Обновление портала my.gov.uz с 1 октября стало одним из самых весомых практических шагов в Узбекистане в сфере электронного правительства и кибербезопасности, направленных на благо граждан.

Как вы думаете, какая из этих новых функций на my.gov.uz принесет вам наибольшую пользу в повседневной жизни — контроль сим-карт или запрет на продажу имущества? Сталкивались ли вы с тем, что кто-то без вашего ведома открывал сим-карту на ваше имя или с проблемами безопасности ваших карт? Оставляйте свои личные отзывы в комментариях и делитесь этой важной инструкцией со своими близкими для их безопасности!