В Намангане сообщается о насилии над 5-летним воспитанником детского сада

В социальных сетях распространились сообщения о совершении сексуального насилия в отношении 5-летнего воспитанника дошкольной образовательной организации в Наманганской области. Детский омбудсмен предоставил информацию по данному факту.

Сообщается, что 12 сентября следственным отделом районного ОВД по данному инциденту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 118 Уголовного кодекса.

Согласно данным следствия, подозреваемый в совершении преступления К.М. был задержан в процессуальном порядке в тот же день. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу ведутся первоначальные следственные действия. Подозреваемый не считается виновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.

Детский омбудсмен в рамках своих полномочий следит за обеспечением законных интересов пострадавшего ребенка в ходе производства по данному уголовному делу.