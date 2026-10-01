Манчестер Сити готовится к решительной борьбе против финансовых обвинений

·37·Спорт
Манчестер Сити готовится к решительной борьбе против финансовых обвинений

Английский клуб «Манчестер Сити» разрабатывает план серьезной юридической защиты, чтобы оспорить обвинительный вердикт по делу о нарушении финансовых правил. Как сообщает Goal.com, «горожане» готовятся представить неопровержимые доказательства того, что более 830 миллионов фунтов стерлингов по спонсорским контрактам были профинансированы не частными владельцами, а правительством ОАЭ. Об этом сообщает Goal.com.

Независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным в незаконном сокрытии более 900 миллионов фунтов стерлингов для обхода финансовых правил. Однако, как пишет Даилй Маил Спорт, клуб разработал тщательную стратегию для отмены этого решения, намереваясь доказать с помощью фактов, что за спорными сделками стояло правительство Абу-Даби.

Неопровержимые доказательства и банковские выписки

В распоряжении клуба имеются важные документы, такие как банковские выписки и свидетельские показания, подтверждающие, что средства переводились на счета спонсоров напрямую от правительства. В ходе апелляционного процесса «Манчестер Сити» рассчитывает неоспоримо доказать, что 830,69 миллиона фунтов стерлингов поступили из законных источников.

Напомним, что основная часть обвинений Премьер-лиги была основана на электронных письмах, полученных хакерами, включая сообщения, датированные 2013 годом. В этих письмах обсуждалось движение спонсорских средств. Однако «Манчестер Сити» твердо настаивает на том, что эта переписка отражает лишь ошибочные предположения сотрудников клуба.

Решительное заявление руководства

Главный исполнительный директор клуба Ферран Сориано в видеообращении к сотрудникам решительно отверг данные обвинения. По его словам, все дело построено на одном ложном утверждении — предположении о том, что личные деньги владельца тайно вносились через спонсоров, что абсолютно не соответствует действительности.

Сориано подчеркнул, что комиссии Премьер-лиги были предоставлены все необходимые документы, включая банковские переводы, доказывающие, что деньги поступали не из кармана владельца, а со счетов правительства.

Реакция коммерческих партнеров

После этого скандала авиакомпания Этихад Аирвайс, являющаяся одним из крупнейших спонсоров клуба, также начала задумываться о серьезных шагах. По данным источника, авиакомпания рассматривает возможность подачи судебного иска против Премьер-лиги.

Этихад Аирвайс категорически отвергла выводы независимой комиссии, заявив, что в ходе юридического процесса им не дали возможности выразить свою позицию. Представитель авиакомпании подчеркнул, что это решение наносит ущерб их репутации, и потребовал, чтобы Премьер-лига несла полную ответственность за возникшие тяжелые последствия.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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