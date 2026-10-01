Манчестер Сити готовится к решительной борьбе против финансовых обвинений
Английский клуб «Манчестер Сити» разрабатывает план серьезной юридической защиты, чтобы оспорить обвинительный вердикт по делу о нарушении финансовых правил. Как сообщает Goal.com, «горожане» готовятся представить неопровержимые доказательства того, что более 830 миллионов фунтов стерлингов по спонсорским контрактам были профинансированы не частными владельцами, а правительством ОАЭ. Об этом сообщает Goal.com.
Независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным в незаконном сокрытии более 900 миллионов фунтов стерлингов для обхода финансовых правил. Однако, как пишет Даилй Маил Спорт, клуб разработал тщательную стратегию для отмены этого решения, намереваясь доказать с помощью фактов, что за спорными сделками стояло правительство Абу-Даби.
Неопровержимые доказательства и банковские выпискиВ распоряжении клуба имеются важные документы, такие как банковские выписки и свидетельские показания, подтверждающие, что средства переводились на счета спонсоров напрямую от правительства. В ходе апелляционного процесса «Манчестер Сити» рассчитывает неоспоримо доказать, что 830,69 миллиона фунтов стерлингов поступили из законных источников.
Напомним, что основная часть обвинений Премьер-лиги была основана на электронных письмах, полученных хакерами, включая сообщения, датированные 2013 годом. В этих письмах обсуждалось движение спонсорских средств. Однако «Манчестер Сити» твердо настаивает на том, что эта переписка отражает лишь ошибочные предположения сотрудников клуба.
Решительное заявление руководстваГлавный исполнительный директор клуба Ферран Сориано в видеообращении к сотрудникам решительно отверг данные обвинения. По его словам, все дело построено на одном ложном утверждении — предположении о том, что личные деньги владельца тайно вносились через спонсоров, что абсолютно не соответствует действительности.
Сориано подчеркнул, что комиссии Премьер-лиги были предоставлены все необходимые документы, включая банковские переводы, доказывающие, что деньги поступали не из кармана владельца, а со счетов правительства.
Реакция коммерческих партнеровПосле этого скандала авиакомпания Этихад Аирвайс, являющаяся одним из крупнейших спонсоров клуба, также начала задумываться о серьезных шагах. По данным источника, авиакомпания рассматривает возможность подачи судебного иска против Премьер-лиги.
Этихад Аирвайс категорически отвергла выводы независимой комиссии, заявив, что в ходе юридического процесса им не дали возможности выразить свою позицию. Представитель авиакомпании подчеркнул, что это решение наносит ущерб их репутации, и потребовал, чтобы Премьер-лига несла полную ответственность за возникшие тяжелые последствия.
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