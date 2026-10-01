Индийский летчик спас от катастрофы 174 пассажира

В результате чрезвычайного происшествия на борту самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, индийский капитан Смит Маччхар помог спасти жизни пассажиров. Инцидент произошел 30 сентября.

Как стало известно, во время полета второй пилот набросился на капитана. После этого самолет подал сигналы тревоги и за короткое время резко снизился. Несмотря на полученные ранения, Маччхар сумел открыть дверь кабины. Это позволило пассажирам и членам экипажа взять ситуацию под контроль.

На борту воздушного судна находились 174 пассажира. После инцидента самолет был благополучно посажен в аэропорту Табук Саудовской Аравии. Все пассажиры остались живы.

Маччхар был доставлен в больницу в Саудовской Аравии, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Он работает в Flydubai с 2022 года, а до этого трудился в авиакомпании SpiceJet.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценили действия пилота, отметив его мужество. Расследование инцидента продолжается.