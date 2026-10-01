Монике Беллуччи 62 года: ее жизнь вне кино

Моника Беллуччи, известная миллионам зрителей по ролям в таких фильмах, как «Малена», «Матрица» и «007», 30 сентября встретила свое 62-летие. Итальянская девушка, некогда планировавшая стать адвокатом, впоследствии превратилась в одну из самых известных актрис мирового кинематографа.

Из маленького городка в большой мир

Моника Анна Мария Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в городе Читта-ди-Кастелло в регионе Умбрия, Италия. Она была единственным ребенком в семье. Ее отец руководил транспортной компанией, а мать занималась домашним хозяйством и рисованием.

Хотя Беллуччи выросла в маленьком городке, она мечтала увидеть внешний мир и отправиться в другие места. После окончания школы она поступила на юридический факультет Университета Перуджи и планировала стать адвокатом.

Однако во время учебы в университете она начала заниматься модельной карьерой. В 19 лет она отправилась в Париж, затем работала в мире моды в Милане, сотрудничая с агентством Elite Model Management. Поработав со всемирно известными фотографами и дизайнерами, Беллуччи через несколько лет устала от модельного бизнеса и выбрала сферу кино.

«Малена» принесла ей всемирную славу

Беллуччи начала свою карьеру в кино в начале 1990-х годов. В 1991 году она снялась в фильме «Лотерея», а в 1992 году — в картине Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула».

Фильм 1996 года «Квартира» принес ей номинацию на премию «Сезар» как лучшей актрисе второго плана. Позже ее роль в фильмах «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» еще больше укрепила ее международную популярность.

Но имя актрисы в первую очередь ассоциируется с фильмом Джузеппе Торнаторе «Малена» 2000 года. В этой ленте о военных годах на Сицилии Беллуччи исполнила главную роль и получила всемирное признание. В 2025 году в связи с 25-летием фильма она была удостоена специальной награды на кинофестивале в Таормине.

Образы в «Матрице» и «007»

Беллуччи воплотила образ Персефоны в фильмах франшизы «Матрица». А в 2015 году она исполнила роль Люсии Сьярры в картине «007: Спектр». Таким образом, она обратила на себя внимание как одна из самых возрастных актрис, снявшихся в фильмах о Джеймсе Бонде.

Актриса также снялась в скандальном фильме Гаспара Ноэ «Необратимость». В интервью 2026 года Беллуччи заявила, что сегодня не стала бы сниматься в таком фильме. По ее словам, с возрастом и с появлением материнства ее отношение к некоторым ролям изменилось.

Брак с Венсаном Касселем и две дочери

В 1999 году Беллуччи вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. Пара развелась в 2013 году. У них двое детей: Дева, родившаяся в 2004 году, и Леони, появившаяся на свет в 2010 году.

Сегодня Дева идет по стопам матери, работая моделью и актрисой. Беллуччи говорила, что многому учится у своих дочерей и регулярно общается с ними. Наблюдение за взрослением детей она считает одним из величайших счастий в своей жизни.

Отношения с Тимом Бертоном

Одними из самых обсуждаемых отношений Беллуччи в последние годы стали ее отношения с режиссером Тимом Бертоном. Они начали встречаться в 2022 году и подтвердили это публично в 2023-м. Позже актриса также снялась в фильме Бертона «Битлджус Битлджус».

В сентябре 2025 года они объявили о расставании. Позднее Беллуччи отметила, что Бертон всегда будет занимать особое место в ее жизни. А в интервью 2026 года она подчеркнула, что хочет держать свою личную жизнь в секрете.

Она не боится стареть

Сегодня, встречая свое 62-летие, Моника Беллуччи говорит, что принимает старение как естественную часть жизни. А ее карьера продолжает доказывать, что возраст не является фактором, ограничивающим возможности актрисы.

Девушка из маленького городка, планировавшая стать адвокатом, прошла путь от модельного бизнеса до мирового кинематографа. Беллуччи и сегодня продолжает искать новые образы. Как она отметила в интервью 2026 года, одна из самых интересных вещей в жизни — это столкновение с тем, чего человек еще не знает.