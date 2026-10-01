Манчестер Сити столкнулся с новой проблемой: игроки соперников требуют компенсацию

·48·Спорт
Манчестер Сити столкнулся с новой проблемой: игроки соперников требуют компенсацию

Клуб «Манчестер Сити», признанный виновным в нарушении финансовых правил Английской Премьер-лиги, теперь может столкнуться не только со спортивными санкциями, но и с финансовыми претензиями со стороны бывших футболистов соперничающих команд. Как сообщает Sky Sports Невс, игроки, выступавшие против «горожан» на протяжении многих лет, и их представители начали связываться с юристами, чтобы добиться выплаты бонусов за упущенные чемпионские титулы и места в еврокубках. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно решению независимой комиссии, «Манчестер Сити» был признан виновным в 114 из 115 нарушений финансовых правил в период с сезона 2009/10 по 2017/18 годы. В ходе расследования выяснилось, что клуб неоднократно нарушал обязательства по сотрудничеству и добросовестному ведению дел. Установлено, что в этот период команда искусственно завышала доходы и занижала расходы на сумму более 900 миллионов фунтов стерлингов, чтобы создать видимость соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Фиктивные контракты и система скрытого финансирования

В результате расследований стало известно, что руководство «Манчестер Сити» заключало «фиктивные» контракты, скрывая реальные соглашения со спонсорами и позволяя им оплачивать лишь часть суммы. Остальные средства финансировались компанией АДУГ, владеющей клубом. Также было выявлено, что клуб использовал аналогичные схемы для занижения своих реальных операционных расходов.

По данным Goal.com, подобные случаи «административного допинга» привели к материальному ущербу для футболистов других команд, которые в тот период боролись за чемпионство или путевки в Лигу чемпионов. Игроки соперников настаивают на том, что имеют право требовать компенсацию за упущенные финансовые бонусы и спортивные достижения.

Обман финансовых органов и будущие последствия

В заключении комиссии отмечается, что «Манчестер Сити» намеренно скрывал реальное финансовое положение от аудиторов и футбольных руководящих органов, предоставляя сфальсифицированные отчеты. Доказано, что целью клуба было обхождение строгих ограничений расходов Английской Премьер-лиги и УЕФА.

В настоящее время «Манчестер Сити» оказался в эпицентре правовых и финансовых претензий, накапливавшихся годами. Если юристам футболистов удастся добиться успеха в суде, это создаст беспрецедентный случай в футбольном мире и может привести к еще более тяжелым последствиям для клуба.

Манчестер СитиАнглийская Премьер-лигаФинансовый фэйр-плейФутбольные новостиСудебные иски
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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