Усман Дембеле прояснил отношения с Килианом Мбаппе

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле категорически опроверг сообщения о конфликте со своим товарищем по команде Килианом Мбаппе. Как сообщает Goal.com, слухи об охлаждении отношений между футболистами распространились после комментариев, сделанных перед церемонией вручения «Золотого мяча». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Затронув этот вопрос перед предстоящим матчем Лиги наций, Дембеле подчеркнул, что между двумя футболистами нет никаких проблем, а их дружба остается такой же крепкой, как и прежде. Прибыв в расположение сборной, нападающий решил положить конец слухам, распространяемым в СМИ.

Интервью, ставшее причиной слухов

Причиной этого недопонимания стало интервью Килиана Мбаппе изданию Франке Футбалл. В нем нападающий, упоминая различия в их карьерных путях, отметил: «Его всегда считали талантливым игроком, а я всегда был избранным».

В ответ на это Усман Дембеле изложил свою точку зрения в интервью телеканалу Лига 1 Plus. «Я всегда усердно работал на заднем плане. На протяжении всей карьеры я не говорил лишнего, а просто работал. В прошлом году я был достойно вознагражден за отличный сезон в составе ПСЖ, а в этом году посмотрим», — сказал футболист.

Фокус на поле и планы на будущее

Усман Дембеле, который может надеть капитанскую повязку в матче против Италии, если Килиан Мбаппе не выйдет на поле, заявил, что не обращает внимания на разговоры в социальных сетях. Он твердо подчеркнул, что в своем возрасте не намерен комментировать подобные мелкие разногласия.

«Мы поговорили. Мы сидим рядом за одним столом, никаких проблем нет», — сказал Дембеле. Он также добавил, что сосредоточен исключительно на игре на футбольном поле.