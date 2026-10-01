Дубль и ассист Норчаева: «Белые волки» разгромили Сирию с крупным счетом (видео)

·37·Спорт
Дубль и ассист Норчаева: «Белые волки» разгромили Сирию с крупным счетом (видео)

Проходивший на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте международный товарищеский матч завершился яркой и уверенной победой национальной сборной Узбекистана. В противостоянии со сборной Сирии наши представители продемонстрировали полное превосходство, сумев забить в ворота соперника четыре безответных мяча и в итоге одержав победу со счетом 4:1.

Герой матча Хусайн Норчаев зажег на поле, став автором двух голов и одной результативной передачи.

Атакующий старт и два удара в первом тайме

С первых же минут матча наша национальная сборная захватила инициативу и регулярно держала оборону соперника под давлением:

  • 27-я минута | 1:0: После ювелирной передачи Хусайна Норчаева полузащитник Шерзод Эсанов точно поразил ворота и открыл счет.

  • 45-я минута | 2:0: На последних секундах первого тайма Акмаль Мозговой красивым ударом из дальнего дистанции в очередной раз огорчил вратаря Сирии.

Бенефис Норчаева и замены на последних минутах

И во втором тайме соотечественники не снижали темп:

  • 49-я минута | 3:0: Точный пас лидера команды Аббоса Файзуллаева мастерски воплотил в гол Хусайн Норчаев, практически убив интригу в матче.

  • 90-я минута | 4:0: В конце игры после передачи вышедшего на замену Диёра Холматова Хусайн Норчаев оформил дубль и довел победу до крупного счета.

  • 90+2-я минута | 4:1: В компенсированное арбитром время опытный нападающий сирийцев Махмуд аль-Мавас сократил разницу в счете, немного подсластив горькую пилюлю.

Детали товарищеского матча и составы:

  • Узбекистан — Сирия 4:1

  • Голы: Шерзод Эсанов (27), Акмаль Мозговой (45), Хусайн Норчаев (49, 90) — Махмуд аль-Мавас (90+2).

  • Предупреждения: Махмуд аль-Асвад (11), Махмуд Махамаджонов (77).

Состав Узбекистана:

Абдувохид Нематов, Абдукодир Хусанов (Нурмухаммад Абдуганиев, 86), Бехруз Каримов (Хожиакбар Алижонов, 63), Джахонгир Орозов (Мухаммад Хакимов, 86), Акмаль Мозговой (Диёр Холматов, 78), Одил Хамробеков (Умарали Рахмоналиев, 63), Азиз Амонов (Азиз Холмуродов, 78), Хусайн Норчаев, Аббос Файзуллаев (Жасурбек Жалолиддинов, 63), Шерзод Эсанов, Махмуд Махамаджонов.

Состав Сирии:

Элиас Хадая, Ахмад Фака, Айхам Ханз Усу, Абдулла аль-Шами (Халид Курдогли, 58), Джан Яхья Мустафа (Махмуд аль-Мавас, 58), Махмуд аль-Асвад (Эльмар Абрахам, 46), Мухаммад Усман (Висом Духон, 88), Ахмад Ясин ад-Дали (Закария Ханнон, 46), Йоханнес Данхо (Абдурраззак аль-Мухаммад, 58), Нух Леон (Умар ас-Сома, 58), Алауддин Ясин ад-Дали (Мухаммад аль-Халлак, 46).

Данное товарищеское противостояние послужило для тренерского штаба нашей национальной сборной важным испытанием и полезной тренировкой с целью проверки потенциала молодых и новых футболистов, укрепления резерва основного состава. А уверенная победа подарила настоящую праздничную атмосферу болельщикам нашей сборной.

Стадион «Пахтакор»Национальная сборная УзбекистанаНациональная сборная СирииХусайн Норчаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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