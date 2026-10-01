Некоторые работники могут выйти на пенсию досрочно

·3·Узбекистан
Некоторые работники могут выйти на пенсию досрочно

В некоторых случаях уволенные граждане могут выйти на пенсию раньше обычного срока. Для этого необходимо соответствовать ряду условий.

Мужчины: возраст 58–60 лет и стаж работы не менее 25 лет.

Женщины: возраст 53–55 лет и стаж работы не менее 20 лет.

Кроме того, трудовой договор гражданина должен быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законом. После увольнения гражданину в течение трех месяцев оказывается содействие в поиске подходящей работы.

Если за это время подходящая работа не найдена, гражданин признается безработным, и документы на назначение досрочной пенсии направляются в Пенсионный фонд.

Подать обращение можно через Единый портал интерактивных государственных услуг. Данная услуга предоставляется бесплатно.

Пенсионный фондУволенные гражданеЕдиный портал интерактивных государственных услугУсловия выхода на пенсию
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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