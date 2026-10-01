Гари Невилл предупредил, что английский футбол может повторить судьбу итальянского

·24·Спорт
Гари Невилл предупредил, что английский футбол может повторить судьбу итальянского

Английский футбол и история Премьер-лиги переживают один из своих самых серьезных кризисов, поскольку «Манчестер Сити» был признан виновным в масштабных нарушениях финансовых правил. Как сообщает Goal.com, известный эксперт и бывший футболист Гари Невилл выразил серьезную обеспокоенность будущим английского футбола после этого события, отметив, что турнир может столкнуться с печальной судьбой итальянского футбола 2006 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно решению суда, было установлено, что в период с 2009 по 2018 год «Манчестер Сити» искусственно завысил свое финансовое положение на сумму более 900 миллионов фунтов стерлингов. Утверждается, что эта ситуация подрывает глобальную репутацию самого престижного чемпионата страны и ставит под серьезную угрозу его позиции на международной арене.

Итальянский сценарий и международная репутация

Гари Невилл в своем шоу Те Оверлап отметил, что эта ситуация напоминает ему знаменитый скандал «Кальчополи» в Италии. Из-за событий, потрясших европейский футбол в то время, клуб «Ювентус» был лишен чемпионских титулов и отправлен в низший дивизион. По мнению Невилла, английская Премьер-лига всегда была примером для других благодаря своей честности и высоким стандартам, но сейчас эта репутация запятнана.

Эксперт подчеркнул, что Премьер-лига является одним из главных экспортных продуктов Великобритании в мировом масштабе. В любой точке земного шара люди говорят о «Ливерпуле», «Манчестер Юнайтед», «Арсенале» или английском чемпионате в целом. Однако из-за нынешних скандалов турнир подвергается жесткой критике по всему миру.

Меры наказания и вопрос смены владельцев

Клуб «Манчестер Сити» категорически отвергает все предъявленные обвинения, готовится подать апелляцию и заявляет, что располагает доказательствами своей правоты. Однако Гари Невилл настаивает на том, что простого снятия очков или лишения чемпионских титулов недостаточно, и требует принятия более жестких мер против финансовых нарушений такого масштаба.

По его мнению, единственным справедливым наказанием является полное отстранение владельцев клуба и лишение их прав. Невилл добавил, что такие случаи финансового допинга промышленного масштаба наносят непоправимый вред футбольной системе, и в дальнейшем к руководству клуба должны применяться самые суровые санкции.

В настоящее время «Манчестер Сити» должен представить свою официальную апелляцию по обвинительному приговору до пятницы. В условиях возникшей юридической борьбы руководство Премьер-лиги находится под огромным давлением, чтобы принять твердое и окончательное решение ради спасения будущего английского футбола и обеспечения его справедливости.

Гари НевиллМанчестер СитиПремьер-лигаФутбольные новостиИтальянский футбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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