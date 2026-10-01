Космический корабль Falcon 9 отправился к МКС с миссией Крев-13

1 октября 2026 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США, состоялся очередной важный космический запуск. Согласно плану, ракета-носитель Falcon 9 стартовала в космос с пилотируемым кораблем Crew Dragon на борту. Данная миссия признана одним из важных этапов в рамках международного космического сотрудничества. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, в состав экипажа Крев-13 вошли четыре опытных специалиста. В частности, в соответствии с соглашением о перекрестных полетах, в экипаж включен космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Также на борту космического корабля находятся астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Орбитальный полет и рекорд скорости

В настоящее время космический корабль Crew Dragon успешно вышел на заданную орбиту и полностью отделился от второй ступени ракеты Falcon 9. По сообщению специалистов, носовой обтекатель корабля также успешно раскрылся в штатном режиме. Все технические процессы протекают в штатном режиме.

Примечательно, что этот полет ожидается одним из самых быстрых в истории американской космонавтики. Экипаж проведет в орбитальном пространстве чуть менее восьми часов. Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на вечер по времени восточного побережья США.

Предстоящие задачи и значимость

Ожидается, что время преодоления расстояния от поверхности Земли до МКС станет одним из кратчайших в истории. Это является очередным успешным результатом в области современных технологий и ракетостроения.

После прибытия на станцию международный экипаж приступит к выполнению ряда научных экспериментов и технических задач. Подобные совместные миссии расширяют возможности человечества по изучению космоса и служат фундаментом для будущих долгосрочных экспедиций.