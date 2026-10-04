Слуховой аппарат больше не нужен: созданы очки, которые одновременно корректируют зрение и слух

·60·Технологии
Слуховой аппарат больше не нужен: созданы очки, которые одновременно корректируют зрение и слух

На стыке медицины и высоких технологий произошел новый прорыв. Американский стартап Легато официально выпустил в продажу умные очки «Фрамес», которые одновременно восстанавливают зрение и служат в качестве незаметного слухового аппарата.

Этот гаджет, созданный для людей, которые стесняются носить традиционные слуховые приборы или испытывают от них дискомфорт, способен выделять человеческую речь из шума.

В уши ничего вставлять не нужно: как работает устройство?

Главное удобство гаджета заключается в том, что он оставляет область ушей полностью открытой:

  • Интеллектуальные микрофоны и процессор: Встроенные в оправы микрофоны непрерывно улавливают окружающие звуки. А встроенный микрочип анализирует звуковые сигналы в реальном времени, отделяя речь собеседника от посторонних шумов.

  • Направленные динамики: Звук направляется непосредственно на барабанную перепонку через микроднамики в области ушей. То есть окружающие практически не слышат этот звук, а пользователь при этом продолжает естественно воспринимать звуки внешнего мира.

  • Гарантия конфиденциальности: В очки не встроена камера, а разговоры не записываются в память — все вычисления происходят исключительно внутри самого устройства.

Вес 34 грамма и 10 часов автономной работы

Гаджет практически ничем не отличается от обычных оптических очков:

  • Линзы: В оправу можно установить как оптические стекла по рецепту врача, так и обычные линзы. Вес вместе с линзами составляет около 34 граммов.

  • Батарея: Полного заряда хватает более чем на 10 часов непрерывной работы очков. Система быстрой зарядки за 30 минут обеспечивает еще 2 часа работы.

  • Связь со смартфоном: С помощью Bluetooth 5.3 можно подключаться к телефону, слушать музыку, отвечать на звонки, а также настраивать параметры звука через специальное приложение.

Цены и модели

Легато предлагает покупателям три различных дизайна и варианта оправы:

  • Хармонй и Сймфонй: от 999 долларов.

  • Флагманская модель Ариа: установлена на уровне 1099 долларов.

LegatoFramesумные очкитехнология шумоподавления
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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