Слуховой аппарат больше не нужен: созданы очки, которые одновременно корректируют зрение и слух

На стыке медицины и высоких технологий произошел новый прорыв. Американский стартап Легато официально выпустил в продажу умные очки «Фрамес», которые одновременно восстанавливают зрение и служат в качестве незаметного слухового аппарата.

Этот гаджет, созданный для людей, которые стесняются носить традиционные слуховые приборы или испытывают от них дискомфорт, способен выделять человеческую речь из шума.

В уши ничего вставлять не нужно: как работает устройство?

Главное удобство гаджета заключается в том, что он оставляет область ушей полностью открытой:

Интеллектуальные микрофоны и процессор: Встроенные в оправы микрофоны непрерывно улавливают окружающие звуки. А встроенный микрочип анализирует звуковые сигналы в реальном времени, отделяя речь собеседника от посторонних шумов.

Направленные динамики: Звук направляется непосредственно на барабанную перепонку через микроднамики в области ушей. То есть окружающие практически не слышат этот звук, а пользователь при этом продолжает естественно воспринимать звуки внешнего мира.

Гарантия конфиденциальности: В очки не встроена камера, а разговоры не записываются в память — все вычисления происходят исключительно внутри самого устройства.

Вес 34 грамма и 10 часов автономной работы

Гаджет практически ничем не отличается от обычных оптических очков:

Линзы: В оправу можно установить как оптические стекла по рецепту врача, так и обычные линзы. Вес вместе с линзами составляет около 34 граммов .

Батарея: Полного заряда хватает более чем на 10 часов непрерывной работы очков. Система быстрой зарядки за 30 минут обеспечивает еще 2 часа работы.

Связь со смартфоном: С помощью Bluetooth 5.3 можно подключаться к телефону, слушать музыку, отвечать на звонки, а также настраивать параметры звука через специальное приложение.

Цены и модели

Легато предлагает покупателям три различных дизайна и варианта оправы: