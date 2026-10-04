Слуховой аппарат больше не нужен: созданы очки, которые одновременно корректируют зрение и слух
На стыке медицины и высоких технологий произошел новый прорыв. Американский стартап Легато официально выпустил в продажу умные очки «Фрамес», которые одновременно восстанавливают зрение и служат в качестве незаметного слухового аппарата.
Этот гаджет, созданный для людей, которые стесняются носить традиционные слуховые приборы или испытывают от них дискомфорт, способен выделять человеческую речь из шума.
В уши ничего вставлять не нужно: как работает устройство?
Главное удобство гаджета заключается в том, что он оставляет область ушей полностью открытой:
Интеллектуальные микрофоны и процессор: Встроенные в оправы микрофоны непрерывно улавливают окружающие звуки. А встроенный микрочип анализирует звуковые сигналы в реальном времени, отделяя речь собеседника от посторонних шумов.
Направленные динамики: Звук направляется непосредственно на барабанную перепонку через микроднамики в области ушей. То есть окружающие практически не слышат этот звук, а пользователь при этом продолжает естественно воспринимать звуки внешнего мира.
Гарантия конфиденциальности: В очки не встроена камера, а разговоры не записываются в память — все вычисления происходят исключительно внутри самого устройства.
Вес 34 грамма и 10 часов автономной работы
Гаджет практически ничем не отличается от обычных оптических очков:
Линзы: В оправу можно установить как оптические стекла по рецепту врача, так и обычные линзы. Вес вместе с линзами составляет около 34 граммов.
Батарея: Полного заряда хватает более чем на 10 часов непрерывной работы очков. Система быстрой зарядки за 30 минут обеспечивает еще 2 часа работы.
Связь со смартфоном: С помощью Bluetooth 5.3 можно подключаться к телефону, слушать музыку, отвечать на звонки, а также настраивать параметры звука через специальное приложение.
Цены и модели
Легато предлагает покупателям три различных дизайна и варианта оправы:
Хармонй и Сймфонй: от 999 долларов.
Флагманская модель Ариа: установлена на уровне 1099 долларов.
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