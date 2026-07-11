Умные очки без камеры и динамиков: представлена модель Эвен Реалитиес Г2

·3·Технологии
Умные очки без камеры и динамиков: представлена модель Эвен Реалитиес Г2

В мире технологий умные очки часто вызывают опасения, связанные с конфиденциальностью и скрытой съемкой окружающих. Однако компания Эвен Реалитиес выбрала совершенно иной путь. Их новые умные очки Г2 не имеют ни камеры, ни динамиков, но ожидается, что они станут одним из самых удобных гаджетов для пользователей, стремящихся повысить эффективность работы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

В то время как технологические гиганты, такие как Meta, адаптируют свои устройства под мультимедиа и социальные сети, Эвен Реалитиес сосредоточилась на текстовой информации и продуктивности. Уникальность устройства заключается в том, что оно создает перед глазами пользователя монохромный дисплей в стиле неоново-зеленого цвета. Это позволяет читать важные сообщения или просматривать данные, не создавая неудобств окружающим.

Технические возможности и дизайн

Модель Эвен Реалитиес Г2 значительно усовершенствована по сравнению с предыдущей версией Г1. Новое устройство оснащено дисплеем с яркостью 1200 нит, что обеспечивает четкое отображение данных при любом освещении. Также площадь дисплея увеличена на 75 процентов, а частота обновления кадров повышена до 60Hz. Это делает изображение плавным и приятным для глаз.

Корпус устройства также заслуживает особого внимания. Оправа очков выполнена из магниевого сплава, а заушники — из титана. В результате вес гаджета составляет всего 35 граммов. Такая легкость позволяет носить их весь день без усталости. Линзы покрыты слоем с защитой от ультрафиолетовых лучей (УВ протектион), что делает их полезными и в качестве обычных солнцезащитных очков.

Сферы применения и автономность

Умные очки Г2 предназначены в основном для следующих категорий пользователей:
  • Специалисты, которые постоянно участвуют в совещаниях и нуждаются в оперативной информации;
  • Спикеры, проводящие презентации (для просмотра текстовых заметок);
  • Люди, часто путешествующие в зарубежные страны и нуждающиеся в переводе.

Хотя на начальных этапах связь устройства со смартфоном работала с небольшими перебоями, последние обновления программного обеспечения устранили эту проблему. В настоящее время очки стабильно подключаются к телефону и отображают уведомления без задержек.

Компания также подчеркивает достижение серьезных результатов в плане емкости аккумулятора. Одной зарядки очков хватает до двух дней работы. Специальный чехол способен полностью зарядить устройство до семи раз. Несмотря на то, что размер чехла немного великоват, он надежно защищает очки от внешних воздействий.

Подводя итог, Эвен Реалитиес Г2 — это гаджет, сочетающий современные технологии с классическим дизайном. Хотя он предоставляет пользователю поток данных, как у «Железного человека», он не нарушает частную жизнь окружающих. Это может стать новым стандартом для умных устройств будущего.

Smart GlassesEven RealitiesТехнологияГаджетИнновация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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