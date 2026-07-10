Meta ввела новые ограничения против скрытой съемки на умных очках

Компания Meta представила обновление безопасности для своих умных очков. Это программное обеспечение значительно ограничивает возможность скрытой видео- или фотосъемки окружающих без их ведома. Теперь, если встроенный световой индикатор поврежден или отключен, камера автоматически блокируется. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Светодиодный индикатор, расположенный на передней части умных очков, загорается при начале записи, предупреждая окружающих о работе камеры. Однако, по данным иксбт.ком, некоторые пользователи пытались вести скрытое наблюдение, выводя этот индикатор из строя физическим путем, например, просверливая или закрашивая его. Новая система обнаруживает такие манипуляции и останавливает работу камеры.

Компания и раньше боролась с подобными действиями. В очках второго поколения, если индикатор был закрыт лентой или другим предметом, система распознавала это и требовала убрать препятствие. Но энтузиасты технологий находили способы обойти эту защиту. По словам вице-президента Meta по носимым устройствам Алекса Химела (Алекс Химел), по мере роста популярности умных очков участились случаи их неправомерного использования, поэтому меры безопасности были усилены.

Вопросы конфиденциальности и запреты

Это обновление было анонсировано на фоне усиления критики в адрес Meta. Согласно сообщениям в СМИ, компания планирует в будущем добавить в очки функцию распознавания лиц. Кроме того, в интернете появились жалобы на случаи преследования женщин с использованием данных устройств.

Из-за опасений по поводу безопасности в некоторых частях мира вводятся ограничения на использование умных очков. Например, в этом месяце администрация штата Нью-Йорк запретила вход в залы суда в очках с камерами. Аналогичные ограничения были введены и в судах Филадельфии.

Не только государственные органы, но и частный сектор принимает меры предосторожности. Некоторые крупные круизные компании запретили использование таких устройств в общественных зонах своих лайнеров. Подобные меры могут стать актуальными в будущем и в таких регионах, как Узбекистан, где уделяется большое внимание неприкосновенности частной жизни.

Данное обновление от Meta оценивается как шаг, направленный на поддержание баланса между технологическим прогрессом и правами человека. Компания стремится обеспечить удобство пользователей, гарантируя при этом, что личная жизнь посторонних людей не будет нарушена.