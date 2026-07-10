Meta ввела новые ограничения против скрытой съемки на умных очках

·25·Технологии
Meta ввела новые ограничения против скрытой съемки на умных очках

Компания Meta представила обновление безопасности для своих умных очков. Это программное обеспечение значительно ограничивает возможность скрытой видео- или фотосъемки окружающих без их ведома. Теперь, если встроенный световой индикатор поврежден или отключен, камера автоматически блокируется. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Светодиодный индикатор, расположенный на передней части умных очков, загорается при начале записи, предупреждая окружающих о работе камеры. Однако, по данным иксбт.ком, некоторые пользователи пытались вести скрытое наблюдение, выводя этот индикатор из строя физическим путем, например, просверливая или закрашивая его. Новая система обнаруживает такие манипуляции и останавливает работу камеры.

Компания и раньше боролась с подобными действиями. В очках второго поколения, если индикатор был закрыт лентой или другим предметом, система распознавала это и требовала убрать препятствие. Но энтузиасты технологий находили способы обойти эту защиту. По словам вице-президента Meta по носимым устройствам Алекса Химела (Алекс Химел), по мере роста популярности умных очков участились случаи их неправомерного использования, поэтому меры безопасности были усилены.

Вопросы конфиденциальности и запреты

Это обновление было анонсировано на фоне усиления критики в адрес Meta. Согласно сообщениям в СМИ, компания планирует в будущем добавить в очки функцию распознавания лиц. Кроме того, в интернете появились жалобы на случаи преследования женщин с использованием данных устройств.

Из-за опасений по поводу безопасности в некоторых частях мира вводятся ограничения на использование умных очков. Например, в этом месяце администрация штата Нью-Йорк запретила вход в залы суда в очках с камерами. Аналогичные ограничения были введены и в судах Филадельфии.

Не только государственные органы, но и частный сектор принимает меры предосторожности. Некоторые крупные круизные компании запретили использование таких устройств в общественных зонах своих лайнеров. Подобные меры могут стать актуальными в будущем и в таких регионах, как Узбекистан, где уделяется большое внимание неприкосновенности частной жизни.

Данное обновление от Meta оценивается как шаг, направленный на поддержание баланса между технологическим прогрессом и правами человека. Компания стремится обеспечить удобство пользователей, гарантируя при этом, что личная жизнь посторонних людей не будет нарушена.

MetaУмные очкиТехнологииБезопасностьКамера
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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