Meta решает проблемы конфиденциальности, связанные со своими умными очками

Корпорация Meta внедрила новую функцию безопасности, чтобы уменьшить опасения вокруг своих умных очков на базе искусственного интеллекта. Теперь, если светодиодный (ЛЭД) индикатор, сигнализирующий о процессе видеозаписи на устройстве, будет закрыт или поврежден, камера очков автоматически отключится. Эта мера направлена на защиту частной жизни пользователей и предотвращение использования устройства в качестве инструмента скрытого наблюдения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Это решение компании стало ответом на общественную критику о том, что очки — это не просто модный аксессуар, а устройство, способное создавать серьезные проблемы с конфиденциальностью. В своем блоге Meta подчеркнула, что ни один другой производитель камер в отрасли еще не применял столь строгие меры. Однако эксперты считают этот шаг несколько противоречащим общей стратегии компании, поскольку Meta продолжает собирать данные пользователей.

Борьба со скрытым наблюдением

По данным Meta, некоторые пользователи пытались вести скрытую съемку, заклеивая ЛЭД-индикатор на очках обычной изолентой. Хотя позже компания внедрила технологию обнаружения перекрытия индикатора, некоторые «изобретательные» пользователи пытались обойти ограничение, полностью удаляя или физически повреждая светодиод. Новое обновление было разработано именно для противодействия таким сложным вмешательствам.

Тем не менее, сама компания Meta продолжает запрашивать у пользователей больше личных данных. Например, фотографии и видео пользователей используются для обучения системы Meta AI. Если пользователь вручную не отключит эту функцию, его личный контент будет использоваться для совершенствования моделей искусственного интеллекта.

Противоречивая стратегия и новые проекты

Как сообщает издание Финанкиал Тимес, в настоящее время Meta тестирует новый прототип, который делает снимки каждые несколько секунд и постоянно записывает аудио. Это вызывает определенные сомнения в заявлениях компании о «защите конфиденциальности». Несмотря на обещания пользователям, что «ваши фото видите только вы», в политике конфиденциальности указано, что любые данные, которыми делятся с Meta AI, могут быть использованы корпорацией.

В настоящее время Meta находится в центре нескольких судебных процессов и расследований, связанных с умными очками. В частности, сотрудники аутсорсинговой компании в Кении подали иск, утверждая, что в процессе обучения системы Meta AI они были вынуждены просматривать крайне личные и непристойные кадры, полученные через очки. Эта ситуация ставит под сомнение эффективность обещаний технологического гиганта в области безопасности данных.

В то время как интерес к умным гаджетам растет и на рынке Узбекистана, такие вопросы конфиденциальности становятся актуальными и для местных потребителей. Хотя Meta усиливает меры безопасности для сохранения своей репутации, пользователям необходимо всегда быть осведомленными о том, куда попадают их данные.