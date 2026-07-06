Новый лидер на рынке смарт-очков: оценка Эвен Реалитиес достигла 1 миллиарда долларов

·25·Технологии
Новый лидер на рынке смарт-очков: оценка Эвен Реалитиес достигла 1 миллиарда долларов

Технологическая гонка между США и Китаем выходит на новый уровень. В то время как такие гиганты, как Meta и Снап, представили свои смарт-очки, на рынке появился новый сильный игрок. Стартап Эвен Реалитиес из Шэньчжэня привлек 150 миллионов долларов в последнем раунде инвестиций, достигнув рыночной оценки в 1 миллиард долларов и официально получив статус «единорога». Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным TechCrunch, этот раунд инвестиций возглавили такие технологические гиганты, как Меитуан и Тенкент. Примечательно, что компания Эвен Реалитиес была основана бывшими инженерами Apple. Глава компании Вилл Ванг ранее работал над проектами Apple Watch и iPhone, и вместе со своей командой он стремится найти баланс между традиционными технологическими устройствами и роскошной оптикой.

Конфиденциальность и подход, основанный на дисплее

В отличие от многих конкурентов на рынке, Эвен Реалитиес решила отказаться от камеры в своих устройствах. Это решение было принято для обеспечения конфиденциальности личной жизни пользователей. Новый флагман компании Г2 выводит данные непосредственно на прозрачный дисплей перед глазами пользователя, но не ведет съемку окружающих.

Устройства Эвен Реалитиес обладают следующими уникальными характеристиками:

  • Высокий уровень конфиденциальности благодаря отсутствию камеры;
  • Возможность дистанционного управления через смарт-кольцо Эвен Р1;
  • Перевод разговоров в режиме реального времени и отображение текста на дисплее;
  • Соответствие строгим европейским стандартам защиты данных.

Глава компании Вилл Ванг подчеркивает, что смарт-очки — это самое личное носимое вычислительное устройство. По этой причине основной упор сделан на безопасность на уровне аппаратного и программного обеспечения. Например, функция Конверсате не сохраняет аудиозаписи, а мгновенно преобразует их в текст, разъясняя пользователю непонятные термины.

Крупные инвестиции в оптические технологии

Производство смарт-очков кардинально отличается от создания смартфона или смарт-часов. Эвен Реалитиес направила основные инвестиции в оптические дисплеи и технологию волноводов (вавегуиде). Эта технология требует проектирования микросхемы, оптики и дисплея как единой целостной системы, что выделяет компанию среди других стартапов на рынке.

Темпы роста компании также впечатляют. Если год назад в команде работало всего 30-40 человек, то сегодня их число достигло 400. Первоначальная модель Г1 была продана тиражом более 10 тысяч экземпляров, установив рекорд в своей категории. Теперь с моделью Г2 компания намерена конкурировать на мировом рынке с такими гигантами, как Meta.

Учитывая растущий интерес к смарт-гаджетам, подобные устройства без камеры, ставящие во главу угла конфиденциальность, могут стать популярными в будущем. На данный момент продукция Эвен Реалитиес активно продается в основном на рынках Китая и Запада, однако объем инвестиций свидетельствует о том, что бренд вскоре расширится до международного масштаба.

Even RealitiesSmart GlassesAppleTencentТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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