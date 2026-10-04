Начало космической эры: 69 лет со дня запуска первого искусственного спутника

·30·Технологии
Начало космической эры: 69 лет со дня запуска первого искусственного спутника

69 лет назад, 4 октября 1957 года, Советский Союз вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли — ПС-1. Это историческое событие ознаменовало начало космической эры для человечества и заложило фундамент для развития технологий связи, навигации и глобального мониторинга, без которых невозможно представить нашу повседневную жизнь сегодня. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, первый космический аппарат представлял собой небольшую металлическую сферу диаметром всего 58 сантиметров. Устройство весом 83,6 кг считалось инженерным чудом своего времени.

Исторический сигнал и его значение

С помощью радиопередатчиков, работавших на двух частотах, ПС-1 транслировал знаменитые сигналы «бип-бип». Этот сигнал могли принимать не только специализированные наземные станции, но и обычные радиолюбители с помощью своего оборудования в разных странах мира.

За прошедшие десятилетия спутниковые технологии прошли путь огромной эволюции: от простой передачи радиосигналов с орбиты до сложнейших систем дистанционного зондирования, глобальной навигации и высокоскоростной связи.

Эра практического освоения космоса

Первый аппарат в истории космонавтики проработал на орбите 92 дня и сгорел в плотных слоях атмосферы 4 января 1958 года. Несмотря на это, его успешный запуск навсегда вошел в историю как первый и самый важный шаг человечества в практическом освоении космоса.

Сегодня 4 октября признано точкой отсчета космической эры. Благодаря этой небольшой металлической сфере человечество получило возможность прогнозировать изменения климата, наблюдать за планетой из космоса и мгновенно связываться с любой точкой мира.

КосмосИскусственный спутникТехнологииИсторияНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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