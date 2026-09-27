Китай успешно дозаправил спутник БеиДу в космосе

·30·Технологии
Китай успешно дозаправил спутник БеиДу в космосе

Китай успешно испытал революционную технологию в космосе, осуществив операцию по прямой дозаправке навигационного спутника БеиДу, находящегося на геостационарной орбите. Согласно данным иксбт.ком, подробности этой сложной операции, состоявшейся в феврале текущего года, были обнародованы только сейчас. Это достижение позволит в будущем значительно сократить расходы на обслуживание орбитальных группировок и продлить срок службы космических аппаратов в несколько раз. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сообщается, что в ходе успешного испытания специальный сервисный аппарат приблизился к спутнику БеиДу и передал ему жидкое топливо. Специалисты пояснили, что в эксперименте использовался тип долгохранимого химического топлива, который не требует сложных систем охлаждения и может храниться годами. Это значительно упрощает процессы хранения и управления в космических условиях.

Значение дозаправки в космосе

В настоящее время спутники расходуют огромное количество ресурсов не только во время вывода на орбиту, но и в процессе выполнения своих задач. В частности, топливо крайне необходимо для маневров по корректировке орбитальной траектории, поддержанию ориентации космического объекта, а также для предотвращения опасных столкновений.

Практика показывает, что даже если солнечные панели, электроника и все основные системы спутника работают исправно, аппарат вынужден прекратить свою деятельность, как только заканчивается резерв топлива. Ранее в таких случаях приходилось запускать новый спутник, что влекло за собой огромные финансовые затраты.

Сложный технический процесс и перспективы на будущее

Технология дозаправки в орбитальных условиях требует высочайшей точности и сложных инженерных решений. Сначала сервисный аппарат должен самостоятельно обнаружить цель, полностью синхронизировать свою скорость и траекторию, а затем осуществить стыковку в условиях микрогравитации без каких-либо утечек.

Если данная технология будет развиваться, в будущем один сервисный аппарат сможет обеспечивать топливом несколько спутников. Это, в свою очередь, значительно сократит расходы на управление крупными орбитальными группировками.

Напомним, что БеиДу — это глобальная спутниковая навигационная система Китая, сопоставимая с американской ГПС, европейской Галилео и российской ГЛОНАСС, которая широко используется как в гражданских, так и в военных целях.

BeiDouКосмосСпутникКитайТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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