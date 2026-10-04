Дрожжи, желатин и песок будут использоваться для строительства на Марсе

Ученые из Хонг Конг разработали инновационный биостроительный материал, который позволит в будущем возводить базы и сооружения на Красной планете. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на издание Сут Чина Морнинг Пост, новая технология направлена на резкое сокращение необходимости транспортировки тяжелого оборудования и огромного количества строительного сырья с Земли в космос. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данный проект был реализован исследователями из Гонконгского университета науки и технологий и Гонконгского политехнического университета под руководством профессора Цю Цзишэня. Специалисты создали состав, основными компонентами которого являются генетически модифицированные дрожжи, желатиновый гидрогель, а также песок или другие гранулярные частицы.

Испытания в условиях Марса и преимущества технологии

Строительство зданий и сооружений на Марсе представляет огромные трудности с инженерной точки зрения. Учитывая, что плотность атмосферы планеты составляет менее одного процента от земной, а температура поверхности опускается ниже минус пятидесяти градусов, становится очевидно, что традиционные методы требуют слишком много энергии. Поэтому ученые предложили специальный материал, который можно формировать с помощью 3Д-принтера.

Исследователи создали и протестировали небольшую конструкцию в климатической камере, где давление равно одной сотой земной атмосферы, а температура составляет минус тридцать градусов. Главным преимуществом новой технологии была названа ее энергоэффективность. По расчетам, солнечные панели могут накопить энергию, необходимую для производства одного кубометра материала, менее чем за час.

Сырье и планы на будущее

Пока полностью отказаться от поставок с Земли невозможно. Для изготовления одного кубометра материала требуется десятки килограммов привозного сырья. Семьдесят-восемьдесят процентов из этого составляет желатин, остальное — питательная среда для дрожжей. В будущем ученые планируют синтезировать необходимые органические компоненты непосредственно на Марсе.

Если удастся перерабатывать диоксид углерода, метан и водяной лед для получения желатина и питательных веществ, потребность в доставке сырья с Земли будет практически сведена к нулю. Эта перспективная технология может быть полезна не только при освоении других планет, но и на Земле.

В частности, исследователи рассматривают возможность использования этого материала при строительстве исследовательских станций в отдаленной Антарктиде, где доставка тяжелых стройматериалов затруднительна и дорога.