NASA выбрало систему питания для 15 астронавтов на Марсе

·35·Технологии
NASA выбрало систему питания для 15 астронавтов на Марсе

Агентство NASA объявило результаты конкурса Дип Спаке Фуд Чалленге: Марс то Табле, направленного на создание полноценной системы питания для будущих марсианских экспедиций. Согласно данным иксбт.ком, этот проект закладывает важный фундамент для обеспечения устойчивого питания 15 астронавтов, которые в будущем отправятся на Красную планету на длительный срок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Условия конкурса были крайне жесткими: участники должны были спроектировать инфраструктуру, способную обеспечить экипаж из 15 человек продовольствием на 500 марсианских суток или примерно 513 земных дней. Всего поступило 113 заявок из 33 стран и 28 штатов США, из которых 5 были признаны победителями и разделили между собой призовой фонд в размере 650 тысяч долларов.

Победа Адаптиве Нуришмент Инфраструктуре

Первое место в конкурсе заняла Чиньере Укедже из Филадельфии, получившая премию в 300 тысяч долларов. Ее концепция под названием Адаптиве Нуришмент Инфраструктуре (АНИ) выделилась среди других проектов своим комплексным подходом.

Концепция АНИ включает в себя ряд передовых направлений:

  • Ведение сельского хозяйства в контролируемой среде
  • Процессы ферментации и выращивание грибов
  • Переработка питательных веществ в замкнутом цикле с помощью биореакторов
  • Производство 50% рациона на месте с минимальным использованием земных запасов
Второе место заняла калифорнийская компания Кислуне, получившая 200 тысяч долларов. Их система Фреш, Фермент, Ресерве предусматривает выращивание специальных культур, переработку части урожая в привычные продукты и использование земных запасов для чрезвычайных ситуаций. Еще 3 команды были награждены премиями по 50 тысяч долларов за особые достижения.

Важность выращивания продовольствия для миссий на Марс

В настоящее время продукты питания, отправляемые на Международную космическую станцию, готовятся и упаковываются на Земле. Однако для миссии на Марс такой подход считается крайне сложным, так как только перелет в одну сторону занимает не менее 9 месяцев, а хранение запасов готовой еды создает проблемы с весом и сроками годности.

Поэтому NASA рассматривает производство части рациона непосредственно в космосе и на месте как неотъемлемую часть инфраструктуры будущих долгосрочных межпланетных полетов. Конкурс Марс то Табле стал логическим продолжением программы, проводившейся в 2021–2024 годах.

NASAМарсКосмосПитаниеТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Марсоход Curiosity отметил 5000-й сол исследований МарсаМарсоход Curiosity отметил 5000-й сол исследований Марса18 сентября 21:25Rocket Lab недовольна контрактом NASA на 700 миллионов долларов для МарсаRocket Lab недовольна контрактом NASA на 700 миллионов долларов для Марса12 сентября 15:54Миссия по спасению телескопа NASA Свифт завершилась неудачейМиссия по спасению телескопа NASA Свифт завершилась неудачей26 сентября 17:21NASA впервые за 60 лет меняет правила защиты МарсаNASA впервые за 60 лет меняет правила защиты Марса1 сентября 16:59Раскрыто научное объяснение тайны «медузы», найденной на поверхности МарсРаскрыто научное объяснение тайны «медузы», найденной на поверхности Марс29 августа 12:27NASA и SpaceX договорились о трех дополнительных полетах на МКСNASA и SpaceX договорились о трех дополнительных полетах на МКС19 сентября 14:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27