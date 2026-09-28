NASA выбрало систему питания для 15 астронавтов на Марсе
Агентство NASA объявило результаты конкурса Дип Спаке Фуд Чалленге: Марс то Табле, направленного на создание полноценной системы питания для будущих марсианских экспедиций. Согласно данным иксбт.ком, этот проект закладывает важный фундамент для обеспечения устойчивого питания 15 астронавтов, которые в будущем отправятся на Красную планету на длительный срок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Условия конкурса были крайне жесткими: участники должны были спроектировать инфраструктуру, способную обеспечить экипаж из 15 человек продовольствием на 500 марсианских суток или примерно 513 земных дней. Всего поступило 113 заявок из 33 стран и 28 штатов США, из которых 5 были признаны победителями и разделили между собой призовой фонд в размере 650 тысяч долларов.
Победа Адаптиве Нуришмент ИнфраструктуреПервое место в конкурсе заняла Чиньере Укедже из Филадельфии, получившая премию в 300 тысяч долларов. Ее концепция под названием Адаптиве Нуришмент Инфраструктуре (АНИ) выделилась среди других проектов своим комплексным подходом.
Концепция АНИ включает в себя ряд передовых направлений:
- Ведение сельского хозяйства в контролируемой среде
- Процессы ферментации и выращивание грибов
- Переработка питательных веществ в замкнутом цикле с помощью биореакторов
- Производство 50% рациона на месте с минимальным использованием земных запасов
Важность выращивания продовольствия для миссий на МарсВ настоящее время продукты питания, отправляемые на Международную космическую станцию, готовятся и упаковываются на Земле. Однако для миссии на Марс такой подход считается крайне сложным, так как только перелет в одну сторону занимает не менее 9 месяцев, а хранение запасов готовой еды создает проблемы с весом и сроками годности.
Поэтому NASA рассматривает производство части рациона непосредственно в космосе и на месте как неотъемлемую часть инфраструктуры будущих долгосрочных межпланетных полетов. Конкурс Марс то Табле стал логическим продолжением программы, проводившейся в 2021–2024 годах.
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