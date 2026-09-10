Китай начнет миссию по доставке грунта с Марса в 2028 году

Китай ведет серьезную подготовку к реализации миссии Тианвен 3, которая станет одним из самых сложных межпланетных проектов в его истории. Согласно данным иксбт.ком, в рамках этой масштабной инициативы планируется доставить на Землю около 500 граммов образцов грунта с Красной планеты. Ожидается, что этот научный шаг, в случае успеха, откроет новую главу в истории освоения космоса. Об этом Иксбт.ком сообщает.

По расчетам специалистов, основной этап запуска миссии намечен на конец 2028 года. Именно в этот период открывается наиболее благоприятное астрономическое окно для полета к Марсу. Для реализации проекта Китай намерен использовать две тяжелые ракеты Лонг Марч 5 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В настоящее время устройства проходят стадию разработки прототипов.

Научные цели и поисковые работы

Как отметил главный научный руководитель проекта Тианвен 3 Хоу Сэньсян, основная задача заключается в поиске следов древней жизни на Марсе. Ученые будут искать признаки микроорганизмов, которые могут быть похожи на ранние организмы Земли. При этом исследователи не исключают возможности обнаружения биологических следов, возникших на Марсе независимо от земных в процессе его эволюции.

На данный момент место посадки еще не определено окончательно, решение планируется принять до конца 2026 года. При выборе площадки учитываются геологический возраст поверхности, доказательства наличия воды в прошлом, а также условия, благоприятные для жизни. Параллельно специалисты создают геологическую карту Марса нового поколения.

Планетарная безопасность и лабораторные исследования

При реализации проекта особое внимание уделяется вопросам планетарной защиты. В китайском городе Хэфэй планируется построить специальную лабораторию для анализа доставленных образцов. Это учреждение должно обеспечить двойную защиту: во-первых, предотвратить загрязнение марсианского грунта земными организмами, а во-вторых, исключить попадание потенциально опасных компонентов в биосферу Земли.

Китай заявил, что в ходе этой программы будет строго соблюдать правила планетарной защиты КОСПАР. Без подобных мер результаты исследований по поиску следов жизни могут быть поставлены под сомнение. В лаборатории будут вскрыты контейнеры с грунтом, проведены его обработка, анализ и оценка биологических рисков.

Если все планы будут выполнены в срок, Тианвен 3 может стать первой успешной миссией, доставившей вещество непосредственно с поверхности Марса на Землю. Поскольку аналогичная программа NASA в настоящее время находится под вопросом, эксперты оценивают это как важный поворот в космической гонке. Даже если следы жизни не будут найдены, образцы послужат для глубокого изучения геологической истории и климатических изменений планеты.