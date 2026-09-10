Китай начнет миссию по доставке грунта с Марса в 2028 году

·6·Технологии
Китай начнет миссию по доставке грунта с Марса в 2028 году

Китай ведет серьезную подготовку к реализации миссии Тианвен 3, которая станет одним из самых сложных межпланетных проектов в его истории. Согласно данным иксбт.ком, в рамках этой масштабной инициативы планируется доставить на Землю около 500 граммов образцов грунта с Красной планеты. Ожидается, что этот научный шаг, в случае успеха, откроет новую главу в истории освоения космоса. Об этом Иксбт.ком сообщает.

По расчетам специалистов, основной этап запуска миссии намечен на конец 2028 года. Именно в этот период открывается наиболее благоприятное астрономическое окно для полета к Марсу. Для реализации проекта Китай намерен использовать две тяжелые ракеты Лонг Марч 5 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В настоящее время устройства проходят стадию разработки прототипов.

Научные цели и поисковые работы

Как отметил главный научный руководитель проекта Тианвен 3 Хоу Сэньсян, основная задача заключается в поиске следов древней жизни на Марсе. Ученые будут искать признаки микроорганизмов, которые могут быть похожи на ранние организмы Земли. При этом исследователи не исключают возможности обнаружения биологических следов, возникших на Марсе независимо от земных в процессе его эволюции.

На данный момент место посадки еще не определено окончательно, решение планируется принять до конца 2026 года. При выборе площадки учитываются геологический возраст поверхности, доказательства наличия воды в прошлом, а также условия, благоприятные для жизни. Параллельно специалисты создают геологическую карту Марса нового поколения.

Планетарная безопасность и лабораторные исследования

При реализации проекта особое внимание уделяется вопросам планетарной защиты. В китайском городе Хэфэй планируется построить специальную лабораторию для анализа доставленных образцов. Это учреждение должно обеспечить двойную защиту: во-первых, предотвратить загрязнение марсианского грунта земными организмами, а во-вторых, исключить попадание потенциально опасных компонентов в биосферу Земли.

Китай заявил, что в ходе этой программы будет строго соблюдать правила планетарной защиты КОСПАР. Без подобных мер результаты исследований по поиску следов жизни могут быть поставлены под сомнение. В лаборатории будут вскрыты контейнеры с грунтом, проведены его обработка, анализ и оценка биологических рисков.

Если все планы будут выполнены в срок, Тианвен 3 может стать первой успешной миссией, доставившей вещество непосредственно с поверхности Марса на Землю. Поскольку аналогичная программа NASA в настоящее время находится под вопросом, эксперты оценивают это как важный поворот в космической гонке. Даже если следы жизни не будут найдены, образцы послужат для глубокого изучения геологической истории и климатических изменений планеты.

МарсКитайКосмосTianwen 3Научные исследования
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Представлены Apple Watch Сериес 12 и Ultra 4Представлены Apple Watch Сериес 12 и Ultra 4Сегодня, 08:27Apple наконец сделала исторический шаг: представлен первый складной iPhone ДуоApple наконец сделала исторический шаг: представлен первый складной iPhone ДуоСегодня, 08:18Apple повысила цены на новую линейку iPhone 17 без объяснения причинApple повысила цены на новую линейку iPhone 17 без объяснения причинСегодня, 02:23Новый глава Apple возрождает стратегию Стеве ДжобсНовый глава Apple возрождает стратегию Стеве ДжобсСегодня, 01:56Apple представила свой первый складной смартфонApple представила свой первый складной смартфонСегодня, 01:20Функции искусственного интеллекта в Apple Watch нормализуют постоянное наблюдениеФункции искусственного интеллекта в Apple Watch нормализуют постоянное наблюдениеСегодня, 01:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана