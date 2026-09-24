Хорватия присоединилась к соглашению NASA Artemis Аккордс

Хорватия официально Artemis Аккордс (Соглашения Артемиды) стала участником, став 74-й страной, присоединившейся к этой международной космической инициативе. На официальной церемонии в Загребе министр науки, образования и молодежи страны Радован Фукс подписал документ с США, предусматривающий принципы гражданского исследования Луны, Марса, комет и астероидов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, данное соглашение было разработано NASA и Государственным департаментом США в 2020 году и опирается на положения Договора о космосе 1967 года. Документ охватывает фундаментальные принципы, такие как освоение космоса в мирных целях, открытость данных, совместимость систем, оказание экстренной помощи и защита орбиты от мусора.

Международное сотрудничество и новые возможности

В торжественной церемонии подписания приняли участие посол США Натали Макгроу, представитель NASA в Европе Грегори Манн и директор профильного директората министерства Хрвое Мештрич. Этот шаг открывает для Хорватии важные возможности для активного участия в международных исследовательских проектах, обмена научными данными и разработки общих стандартов для будущего изучения дальнего космоса.

В последние годы Artemis Аккордс наблюдается стремительное расширение числа участников. В частности, на фоне расширения в 2026 году страны регионального и глобального масштаба последовательно присоединяются к этому пакту. Так, в июле Сербия (69-я), в августе Турция (71-я) поставили свои подписи, а за два дня до Хорватии — 21 сентября — Албания (73-я) стала участником данного соглашения.