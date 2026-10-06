На Земле завершилась вторая магнитная буря

·5·Технологии
На Земле завершилась вторая магнитная буря

На планете Земля завершилась вторая геомагнитная буря текущего осеннего сезона. Специалисты зафиксировали, что данное природное явление, начавшееся на сутки позже первоначальных прогнозов, достигло среднего уровня Г2. В настоящее время солнечная активность вернулась к своим обычным нормативным значениям, и вероятность возникновения новых резких возмущений в ближайшее время оценивается как низкая. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, основной причиной геомагнитных волн стал поток быстрого солнечного ветра, связанный с корональной дырой среднего размера. Несмотря на то, что влияние этого космического фактора на околоземную среду частично сохраняется, самая мощная и активная фаза явления уже позади.

Масштаб геомагнитных колебаний

В период наблюдения геофизическая активность варьировалась между уровнями Г1 и Г2 по шкале Национального управления океанических и атмосферных исследований США (НОАА). Напомним, что в этой пятибалльной системе Г5 означает самый экстремальный и мощный уровень бури. Специалисты отмечают, что последняя значительная вспышка наблюдалась около 08:00 по московскому времени, после чего все показатели стабилизировались.

Данное геомагнитное событие стало вторым подобным случаем в текущем осеннем сезоне. Для сравнения, первая магнитная буря осени была зафиксирована ранее, 8 сентября, и была несколько слабее — уровня Г1. Эта последовательность наглядно демонстрирует текущую динамику процессов на Солнце.

Специалисты подчеркивают, что в данный момент космическая погода стабильна и поводов для беспокойства у жителей планеты нет. Тем не менее, ученые продолжают постоянно следить за изменениями на поверхности Солнца, так как подобные процессы могут влиять на технологии и системы связи.

Магнитная буряСолнечная активностьУровень G2Космическая погодаГеомагнитные колебания
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На Земле началась первая сильная магнитная буря в августеНа Земле началась первая сильная магнитная буря в августе3 августа 01:25На Земле наблюдается очередная магнитная буря: зафиксирована активность уровня Г1На Земле наблюдается очередная магнитная буря: зафиксирована активность уровня Г125 июня 12:20На Земле ожидается сильная магнитная буряНа Земле ожидается сильная магнитная буря8 июня 15:27На Солнце зафиксированы мощные вспышки класса XНа Солнце зафиксированы мощные вспышки класса X19 мая 17:26На Земле в течение недели не ожидается магнитных бурьНа Земле в течение недели не ожидается магнитных бурь29 июля 01:23Ожидается самая сильная геомагнитная буря за последние месяцыОжидается самая сильная геомагнитная буря за последние месяцы1 июля 12:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...