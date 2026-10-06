На Земле завершилась вторая магнитная буря

На планете Земля завершилась вторая геомагнитная буря текущего осеннего сезона. Специалисты зафиксировали, что данное природное явление, начавшееся на сутки позже первоначальных прогнозов, достигло среднего уровня Г2. В настоящее время солнечная активность вернулась к своим обычным нормативным значениям, и вероятность возникновения новых резких возмущений в ближайшее время оценивается как низкая. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, основной причиной геомагнитных волн стал поток быстрого солнечного ветра, связанный с корональной дырой среднего размера. Несмотря на то, что влияние этого космического фактора на околоземную среду частично сохраняется, самая мощная и активная фаза явления уже позади.

Масштаб геомагнитных колебаний

В период наблюдения геофизическая активность варьировалась между уровнями Г1 и Г2 по шкале Национального управления океанических и атмосферных исследований США (НОАА). Напомним, что в этой пятибалльной системе Г5 означает самый экстремальный и мощный уровень бури. Специалисты отмечают, что последняя значительная вспышка наблюдалась около 08:00 по московскому времени, после чего все показатели стабилизировались.

Данное геомагнитное событие стало вторым подобным случаем в текущем осеннем сезоне. Для сравнения, первая магнитная буря осени была зафиксирована ранее, 8 сентября, и была несколько слабее — уровня Г1. Эта последовательность наглядно демонстрирует текущую динамику процессов на Солнце.

Специалисты подчеркивают, что в данный момент космическая погода стабильна и поводов для беспокойства у жителей планеты нет. Тем не менее, ученые продолжают постоянно следить за изменениями на поверхности Солнца, так как подобные процессы могут влиять на технологии и системы связи.