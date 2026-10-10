Сегодня после 20:00 ожидается начало сильной магнитной бури (видео)

·0·Мир
Сегодня после 20:00 ожидается начало сильной магнитной бури (видео)

Земля готовится к очередному серьезному космическому испытанию. Согласно синоптическим моделям и последним расчетам, представленным специалистами Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ (КсРАС), сегодня, после 20:00 по ташкентскому времени прогнозируется начало значительной геомагнитной нестабильности и магнитных бурь в магнитосфере нашей планеты.

По данным ученых, в результате мощных вспышек на поверхности Солнца три крупных облака плазмы на большой скорости движутся прямо в сторону орбиты Земли.

Поток плазмы и угроза на графиках: что показывает мониторинг?

Радарные изображения, отражающие модель распространения солнечного ветра (СВПК Энлил ВСА), наглядно демонстрируют масштаб удара по магнитосфере нашей планеты:

  • Три волны подряд: Потоки плазмы, исходящие от Солнца, распространяются по космосу в виде спирали, и их самая плотная часть находится на пороге столкновения с магнитным щитом Земли;

  • Самая опасная волна: Согласно анализу ученых, как минимум одно из трех приближающихся облаков обладает сверхвысокой плотностью, что при достижении атмосферы вызовет сильные геомагнитные колебания (бурю);

  • Пик активности: Показатели плотности плазмы на графиках достигают пика 9–11 октября, при этом нестабильные колебания сохранятся и в последующие дни.

Возможное воздействие магнитной бури и рекомендации

Подобные космические явления могут оказать влияние как на техническую инфраструктуру, так и на организм человека:

  • Связь и навигация: В периоды сильных геомагнитных бурь возможны перебои в коротковолновой радиосвязи, а также сбои в работе спутниковых систем и ГПС-навигации;

  • Здоровье метеозависимых людей: У граждан с нестабильным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых людей и лиц с хроническими болезнями могут наблюдаться головные боли, слабость, недомогание, а также скачки артериального давления;

  • Советы специалистов: В такие дни рекомендуется снизить физические нагрузки, пить больше жидкости (чистой воды), воздержаться от жирной и тяжелой пищи, а также строго соблюдать режим сна.

Радиационная обстановка и уровень геомагнитного напряжения вблизи нашей планеты непрерывно отслеживаются международными обсерваториями.

Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Геомагнитная нестабильностьМагнитная буряSWPC Enlil WSAКосмическая погода
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На Солнце произошла мощная вспышка: как сильный взрыв на поверхности Солнца повлияет на Землю?На Солнце произошла мощная вспышка: как сильный взрыв на поверхности Солнца повлияет на Землю?6 октября 08:36На Земле завершилась вторая магнитная буряНа Земле завершилась вторая магнитная буря6 октября 02:00На Земле началась первая сильная магнитная буря в августеНа Земле началась первая сильная магнитная буря в августе3 августа 01:25На Земле в течение недели не ожидается магнитных бурьНа Земле в течение недели не ожидается магнитных бурь29 июля 01:23Ожидается самая сильная геомагнитная буря за последние месяцыОжидается самая сильная геомагнитная буря за последние месяцы1 июля 12:53Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности ЗемлиВыяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли29 июня 03:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери