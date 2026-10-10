Сегодня после 20:00 ожидается начало сильной магнитной бури (видео)

Земля готовится к очередному серьезному космическому испытанию. Согласно синоптическим моделям и последним расчетам, представленным специалистами Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ (КсРАС), сегодня, после 20:00 по ташкентскому времени прогнозируется начало значительной геомагнитной нестабильности и магнитных бурь в магнитосфере нашей планеты.

По данным ученых, в результате мощных вспышек на поверхности Солнца три крупных облака плазмы на большой скорости движутся прямо в сторону орбиты Земли.

Поток плазмы и угроза на графиках: что показывает мониторинг?

Радарные изображения, отражающие модель распространения солнечного ветра (СВПК Энлил ВСА), наглядно демонстрируют масштаб удара по магнитосфере нашей планеты:

Три волны подряд: Потоки плазмы, исходящие от Солнца, распространяются по космосу в виде спирали, и их самая плотная часть находится на пороге столкновения с магнитным щитом Земли;

Самая опасная волна: Согласно анализу ученых, как минимум одно из трех приближающихся облаков обладает сверхвысокой плотностью, что при достижении атмосферы вызовет сильные геомагнитные колебания (бурю);

Пик активности: Показатели плотности плазмы на графиках достигают пика 9–11 октября, при этом нестабильные колебания сохранятся и в последующие дни.

Возможное воздействие магнитной бури и рекомендации

Подобные космические явления могут оказать влияние как на техническую инфраструктуру, так и на организм человека:

Связь и навигация: В периоды сильных геомагнитных бурь возможны перебои в коротковолновой радиосвязи, а также сбои в работе спутниковых систем и ГПС-навигации;

Здоровье метеозависимых людей: У граждан с нестабильным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых людей и лиц с хроническими болезнями могут наблюдаться головные боли, слабость, недомогание, а также скачки артериального давления;

Советы специалистов: В такие дни рекомендуется снизить физические нагрузки, пить больше жидкости (чистой воды), воздержаться от жирной и тяжелой пищи, а также строго соблюдать режим сна.

Радиационная обстановка и уровень геомагнитного напряжения вблизи нашей планеты непрерывно отслеживаются международными обсерваториями.