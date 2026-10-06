На Солнце произошла мощная вспышка: как сильный взрыв на поверхности Солнца повлияет на Землю?

·53·Мир
На Солнце произошла мощная вспышка: как сильный взрыв на поверхности Солнца повлияет на Землю?

На поверхности Солнца зафиксирована очередная мощная динамическая активность. Специалисты Института космических исследований (ИКИ) и Лаборатории солнечной астрономии официально зарегистрировали сильную вспышку (взрыв) на нашей звезде.

Согласно астрономическим наблюдениям, вспышка произошла вечером 5 октября, в ночные часы по ташкентскому времени, и ей был присвоен уровень М1.0, что считается высокой активностью. Данный показатель стал одним из самых заметных солнечных явлений за последний месяц.

Что означает класс М1.0?

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять основных классов: А, Б, К, М и Кс:

  • Масштаб класса М: Взрывы категории «М» являются мощными явлениями, следующими сразу за максимальным классом «Кс», и входят в группу «сильных вспышек»;

  • Космическое воздействие: Вспышки такого уровня могут вызывать временные сбои в системах коротковолновой радиосвязи на Земле, а также порождать слабые радиационные бури в полярных регионах;

  • Текущая ситуация: По словам ученых, после этого взрыва активность на поверхности Солнца вернулась к более спокойному состоянию, и новых серьезных вспышек пока не наблюдается.

Ожидается ли на Земле сильная магнитная буря?

Основное беспокойство при вспышках на Солнце связано с движением плазменных облаков (корональной массы) в сторону Земли и возмущением геомагнитного поля:

  • Выводы ученых: Насколько прямо эпицентр и направление взрыва повлияют на геомагнитное поле, будет уточнено на основе радиолокационных данных в ближайшие часы;

  • Вероятные последствия: Если поток плазмы столкнется с магнитным полем Земли, могут наблюдаться слабые или умеренные магнитные бури.

Как защитить здоровье? Рекомендации специалистов

Геомагнитные колебания могут особенно сильно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нестабильным артериальным давлением и метеочувствительных людей:

  • Распорядок дня: Специалисты советуют в такие дни соблюдать режим сна, избегать излишней нервозности и физических нагрузок;

  • Вода и питание: Рекомендуется пить больше чистой воды в течение дня, ограничить употребление жирной, острой пищи, а также кофе и энергетических напитков;

  • Необходимые лекарства: Людям с хроническим повышенным или пониженным давлением целесообразно вовремя принимать назначенные врачом препараты.

Солнечная вспышкаМагнитная буряИнститут космических исследованийГеомагнитная активность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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