На Солнце произошла мощная вспышка: как сильный взрыв на поверхности Солнца повлияет на Землю?
На поверхности Солнца зафиксирована очередная мощная динамическая активность. Специалисты Института космических исследований (ИКИ) и Лаборатории солнечной астрономии официально зарегистрировали сильную вспышку (взрыв) на нашей звезде.
Согласно астрономическим наблюдениям, вспышка произошла вечером 5 октября, в ночные часы по ташкентскому времени, и ей был присвоен уровень М1.0, что считается высокой активностью. Данный показатель стал одним из самых заметных солнечных явлений за последний месяц.
Что означает класс М1.0?
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять основных классов: А, Б, К, М и Кс:
Масштаб класса М: Взрывы категории «М» являются мощными явлениями, следующими сразу за максимальным классом «Кс», и входят в группу «сильных вспышек»;
Космическое воздействие: Вспышки такого уровня могут вызывать временные сбои в системах коротковолновой радиосвязи на Земле, а также порождать слабые радиационные бури в полярных регионах;
Текущая ситуация: По словам ученых, после этого взрыва активность на поверхности Солнца вернулась к более спокойному состоянию, и новых серьезных вспышек пока не наблюдается.
Ожидается ли на Земле сильная магнитная буря?
Основное беспокойство при вспышках на Солнце связано с движением плазменных облаков (корональной массы) в сторону Земли и возмущением геомагнитного поля:
Выводы ученых: Насколько прямо эпицентр и направление взрыва повлияют на геомагнитное поле, будет уточнено на основе радиолокационных данных в ближайшие часы;
Вероятные последствия: Если поток плазмы столкнется с магнитным полем Земли, могут наблюдаться слабые или умеренные магнитные бури.
Как защитить здоровье? Рекомендации специалистов
Геомагнитные колебания могут особенно сильно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нестабильным артериальным давлением и метеочувствительных людей:
Распорядок дня: Специалисты советуют в такие дни соблюдать режим сна, избегать излишней нервозности и физических нагрузок;
Вода и питание: Рекомендуется пить больше чистой воды в течение дня, ограничить употребление жирной, острой пищи, а также кофе и энергетических напитков;
Необходимые лекарства: Людям с хроническим повышенным или пониженным давлением целесообразно вовремя принимать назначенные врачом препараты.
Комментарии 0
…