Поражение Трампа на промежуточных выборах и политические сдвиги в США

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки наглядно продемонстрировали глубокое недовольство американского народа двухлетним президентством действующего главы Дональда Трампа и политикой республиканцев. Как отмечает известный политолог Камолиддин Раббимов в своей колонке на сайте Кун.уз, результаты этих выборов нарушили традиции и создали весьма неожиданную картину. Победа демократов с рекордным отрывом вызывает множество дискуссий.

Три важных вывода из результатов выборов

В связи с этим политическим процессом и будущими выборами можно выделить три основных вывода:

Война против Ирана и общественная усталость: Американцы недовольны не только инфляцией, подорожанием нефти и социально-экономическими проблемами, но и тем, что Иран, который считался относительно слабым, фактически одерживает верх. Эта война воспринимается многими как незаконная, аморальная и агрессивная. Очевидно, что войны достигли своего предела. Новое поколение политических лидеров и настроения «возвращения домой»: В Соединенных Штатах формируется новое поколение. Они устали от статуса США как «исключительного государства» в мире и от интервенционизма. Эти силы хотят, чтобы ресурсы оставались внутри Америки, и выступают за политику «сдержанности». Победа демократов — на самом деле поражение Трампа: Избиратели голосовали не за сильную программу демократов, а из-за разочарования в Трампе и республиканцах. Однако внутренний разлад и разногласия во взглядах внутри Демократической партии в будущем могут стать для них серьезной головной болью.

Результаты выборов и политические тенденции Основные факторы и выводы Поражение республиканцев Голосование традиционных штатов за демократов и недовольство политикой Трампа Изоляционизм и сдержанность Требование нового поколения политиков сократить внешние обязательства и «вернуться домой» Разногласия внутри демократов Различия в подходах между умеренными центристами и реформаторами

Противоречия внутри демократов и глобальные подходы

Внутри Демократической партии усиливаются серьезные разногласия между умеренными левоцентристами и социал-демократическими реформаторами, выступающими за радикальные перемены. Если умеренные хотят ухода с Ближнего Востока, но при этом поддерживают Европу и Украину, то реформаторы являются сторонниками полного изоляционизма и выступают за сокращение связей в сфере безопасности даже с Европой.

Что касается Китая, то ни одно из крыльев не выступает за большую войну, однако они планируют сдерживать Пекин через экономическую конкуренцию и даже установление ограничений в сфере искусственного интеллекта.

Остановит ли Трамп войну против Ирана?

Американский народ на выборах открыто выразил свое несогласие с войной против Ирана. Однако история показывает, что президенты, проигравшие промежуточные выборы (Рейган, Джордж Буш-младший, Обама), вместо прекращения войн в свой срок, усиливали их ради реванша. Нестабильный и непредсказуемый характер Трампа, а также взгляды некоторых лиц из его окружения о том, что «нужно было бороться жестче», сохраняют риск новых авантюр. Но очевидно, что усталость народа от войн растет с каждым годом.

Как вы думаете, как такие политические изменения в США и общественная усталость от войн повлияют на глобальную политику? Оставляйте свое мнение в комментариях!