Как Дженсен Хуанг стал мишенью спецслужб? Секреты беспрецедентного скандала
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- Глава Nvidia Дженсен Хуанг мог стать одной из главных целей в рамках глобальной разведывательной операции Китая.
- Американские официальные лица обеспокоены тем, что китайские спецслужбы пытались оказать влияние на него.
- Это воздействие осуществлялось через его отношения с Элис Хуанг, представителем сингапурской компании Мегаспид.
Китай начал одну из крупнейших в мире разведывательных операций с целью укрепления своего технологического сектора и достижения глобального доминирования. Как пишет издание Те Валл Стрит Джурнал, глава всемирно известной компании Nvidia Дженсен Хуанг мог стать одной из главных целей этой масштабной кампании.
Разведка беспрецедентного масштаба и опасения США
Отмечается, что основная цель заключается в получении передовых технологий, необходимых для развития экономики Китая, модернизации вооруженных сил, а также расширения влияния внутри страны и за рубежом. По оценкам европейских спецслужб, в сфере безопасности и разведки Китая задействовано около 600 тысяч человек. Западные чиновники подчеркивают, что в мире нет аналогов деятельности такого масштаба.
По словам бывшего сотрудника разведывательного управления Министерства обороны США Николаса Эфтимиадеса, Запад не привык к такому подходу и не обладает полноценными механизмами защиты от него.
Американские официальные лица серьезно обеспокоены тем, что китайские спецслужбы пытались оказать влияние на Дженсена Хуанга через его отношения с Элис Хуанг, женщиной, связанной с сингапурской компанией Мегаспид. По мнению бывшего директора британской разведки МИ6 Найджела Инкстера, Хуанг представлял для Пекина огромный интерес не только как глава ведущей технологической компании, но и из-за его близости к президенту Дональду Трампу и возможности влиять на политику администрации в отношении экспорта чипов.
Основные аспекты скандала
Детали и официальные данные
Разведывательная кампания Китая
Глобальная операция беспрецедентного масштаба по получению технологий
Роль Дженсена Хуанга
Потенциальная мишень китайских спецслужб и подозрения в связях
Расследование Мегаспид
Вероятность поставок передовых чипов в Китай через сингапурскую компанию
Решение совета директоров
8 ноября объявлено о начале независимого расследования, 12 ноября Хуанг ушел в отставку
Расследование и отставка Дженсена Хуанга
Скандал вокруг Дженсена Хуанга разгорелся в начале ноября после появления сообщений о его отношениях с Элис Хуанг. Спецслужбы США подозревают эту женщину в возможном сотрудничестве с китайской разведкой.
На этом фоне 8 ноября совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования по факту того, что Хуанг мог стать мишенью иностранной разведки. Министерство иностранных дел Китая отвергло все подобные обвинения, назвав их беспочвенной клеветой. Расследование в отношении компании Мегаспид в Сингапуре было начато еще в феврале 2025 года, правоохранительные органы проверяют нарушения при оформлении документов.
В свою очередь, Дженсен Хуанг, успешно руководивший Nvidia с 1993 года, 12 ноября ушел в отставку. Он официально покинул посты президента, генерального директора и члена совета директоров. Временно исполняющим обязанности главы компании назначена финансовый директор Колетт Кресс.
Как вы считаете, как вовлеченность руководителей технологических гигантов в геополитические и разведывательные конфликты влияет на мировой рынок? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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