Как Дженсен Хуанг стал мишенью спецслужб? Секреты беспрецедентного скандала

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Как Дженсен Хуанг стал мишенью спецслужб? Секреты беспрецедентного скандала
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Глава Nvidia Дженсен Хуанг мог стать одной из главных целей в рамках глобальной разведывательной операции Китая.
  • Американские официальные лица обеспокоены тем, что китайские спецслужбы пытались оказать влияние на него.
  • Это воздействие осуществлялось через его отношения с Элис Хуанг, представителем сингапурской компании Мегаспид.

Китай начал одну из крупнейших в мире разведывательных операций с целью укрепления своего технологического сектора и достижения глобального доминирования. Как пишет издание Те Валл Стрит Джурнал, глава всемирно известной компании Nvidia Дженсен Хуанг мог стать одной из главных целей этой масштабной кампании.

Разведка беспрецедентного масштаба и опасения США

Отмечается, что основная цель заключается в получении передовых технологий, необходимых для развития экономики Китая, модернизации вооруженных сил, а также расширения влияния внутри страны и за рубежом. По оценкам европейских спецслужб, в сфере безопасности и разведки Китая задействовано около 600 тысяч человек. Западные чиновники подчеркивают, что в мире нет аналогов деятельности такого масштаба.

По словам бывшего сотрудника разведывательного управления Министерства обороны США Николаса Эфтимиадеса, Запад не привык к такому подходу и не обладает полноценными механизмами защиты от него.

Американские официальные лица серьезно обеспокоены тем, что китайские спецслужбы пытались оказать влияние на Дженсена Хуанга через его отношения с Элис Хуанг, женщиной, связанной с сингапурской компанией Мегаспид. По мнению бывшего директора британской разведки МИ6 Найджела Инкстера, Хуанг представлял для Пекина огромный интерес не только как глава ведущей технологической компании, но и из-за его близости к президенту Дональду Трампу и возможности влиять на политику администрации в отношении экспорта чипов.

Основные аспекты скандала

Детали и официальные данные

Разведывательная кампания Китая

Глобальная операция беспрецедентного масштаба по получению технологий

Роль Дженсена Хуанга

Потенциальная мишень китайских спецслужб и подозрения в связях

Расследование Мегаспид

Вероятность поставок передовых чипов в Китай через сингапурскую компанию

Решение совета директоров

8 ноября объявлено о начале независимого расследования, 12 ноября Хуанг ушел в отставку

Расследование и отставка Дженсена Хуанга

Скандал вокруг Дженсена Хуанга разгорелся в начале ноября после появления сообщений о его отношениях с Элис Хуанг. Спецслужбы США подозревают эту женщину в возможном сотрудничестве с китайской разведкой.

На этом фоне 8 ноября совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования по факту того, что Хуанг мог стать мишенью иностранной разведки. Министерство иностранных дел Китая отвергло все подобные обвинения, назвав их беспочвенной клеветой. Расследование в отношении компании Мегаспид в Сингапуре было начато еще в феврале 2025 года, правоохранительные органы проверяют нарушения при оформлении документов.

В свою очередь, Дженсен Хуанг, успешно руководивший Nvidia с 1993 года, 12 ноября ушел в отставку. Он официально покинул посты президента, генерального директора и члена совета директоров. Временно исполняющим обязанности главы компании назначена финансовый директор Колетт Кресс.

Как вы считаете, как вовлеченность руководителей технологических гигантов в геополитические и разведывательные конфликты влияет на мировой рынок? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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