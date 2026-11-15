Как Дженсен Хуанг стал мишенью спецслужб? Секреты беспрецедентного скандала

Китай начал одну из крупнейших в мире разведывательных операций с целью укрепления своего технологического сектора и достижения глобального доминирования. Как пишет издание Те Валл Стрит Джурнал, глава всемирно известной компании Nvidia Дженсен Хуанг мог стать одной из главных целей этой масштабной кампании.

Разведка беспрецедентного масштаба и опасения США

Отмечается, что основная цель заключается в получении передовых технологий, необходимых для развития экономики Китая, модернизации вооруженных сил, а также расширения влияния внутри страны и за рубежом. По оценкам европейских спецслужб, в сфере безопасности и разведки Китая задействовано около 600 тысяч человек. Западные чиновники подчеркивают, что в мире нет аналогов деятельности такого масштаба.

По словам бывшего сотрудника разведывательного управления Министерства обороны США Николаса Эфтимиадеса, Запад не привык к такому подходу и не обладает полноценными механизмами защиты от него.