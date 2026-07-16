Microsoft обучает своих продавцов критиковать продукты OpenAI и Anthropic

Конкуренция на рынке AI выходит на новый уровень. Корпорация Microsoft дает своим сотрудникам отдела продаж специальные инструкции по критике продуктов ключевых конкурентов, таких как OpenAI, Google и Anthropic, и продвижению собственных разработок. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на внутреннее стратегическое совещание компании. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

На этом совещании, посвященном новому финансовому году, руководители Microsoft объяснили сотрудникам план позиционирования внутренних моделей компании как более эффективных и доступных по сравнению с конкурентами. По словам исполнительного вице-президента компании Джея Париха, в то время как другие компании продают лишь отдельные компоненты, Microsoft предлагает клиентам полноценную и целостную систему.

Жесткая атака на конкурентов

В ходе встречи другой высокопоставленный руководитель, Джейкоб Андреу, провел прямое сравнение системы Copilot с чат-ботом Claude, разработанным Anthropic. Он подчеркнул, что при работе внутри приложений Microsoft модели Anthropic работают медленнее, имеют более низкую точность и лишены необходимых интеграций безопасности. Подобные резкие заявления свидетельствуют об изменении подхода Microsoft к рынку.

Примечательно, что Microsoft долгое время сотрудничала с компаниями, которые сейчас критикует. В частности, модели OpenAI составляют основу продуктов Microsoft. Однако, согласно последним данным, в целях сокращения расходов корпорация постепенно заменяет модели OpenAI и Anthropic в своих флагманских приложениях, таких как Ворд и Экскел, на собственные разработки.

Отношения между Microsoft и OpenAI могли охладиться после пересмотра партнерского соглашения в апреле. Согласно обновленным условиям, OpenAI теперь имеет право продавать свои технологии конкурентам Microsoft. Это вынуждает Microsoft более агрессивно продвигать свою независимую экосистему.

Попытка завоевать доверие инвесторов

За такой стратегией компании стоят и экономические факторы. В течение последнего года инвесторы выражали сомнения относительно того, когда окупятся огромные расходы Microsoft на инфраструктуру AI. Преувеличивая конкурентоспособность своих продуктов, руководство компании стремится успокоить участников рынка и восстановить доверие к долгосрочной стратегии.

На данный момент представители Anthropic и Microsoft отказались от официальных комментариев по поводу этих сообщений. Хотя подобные «торговые войны» в мире технологий являются обычным явлением, использование Microsoft таких методов против своих близких партнеров указывает на изменение баланса сил в отрасли.