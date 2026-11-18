Игра для норвежцев началась крайне тяжело. После голов датских футболистов Расмуса Хёйлунна и Пьера-Эмиля Хёйбьерга хозяева вели со счетом 2:0. Однако «викинги» не сдались:

Лига наций УЕФА в заключительном 6-м туре группового этапа подарила болельщикам по-настоящему драматичный и богатый на голы матч. Сборная Норвегии , будучи в гостях у Дании, проявила стойкость, обыграла соперника со счетом 3:2 и завоевала путевку в плей-офф турнира.

Первый гол: В конце первого тайма Эрлинг Холанд воспользовался ошибкой вратаря и сократил отставание.

Равновесие: На 83-й минуте матча капитан команды Мартин Эдегор сравнял счет.

Победный гол: На пятой добавленной минуте к основному времени матча (90+5) Эрлинг Холанд хладнокровно реализовал пенальти, решив исход встречи и принеся своей команде важнейшую победу.

Показатели встречи Подробности Турнир Лига наций УЕФА (6-й тур) Результат Дания — Норвегия 2:3 Решающий гол Эрлинг Холанд (90+5, пенальти) Итог Норвегия вышла в плей-офф (четвертьфинал)

Голы Холанда и контекст мировых рекордов

Общее количество голов Эрлинга Холанда за сборную Норвегии после дубля в этом матче достигло 68. Примечательно, что для достижения такого результативного показателя нападающему потребовалось всего 61 матч.

Для справки: португалец Криштиану Роналду, считающийся лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, за свою карьеру забил в общей сложности 146 голов. Столь высокие результаты Холанда, несмотря на его юный возраст, свидетельствуют о том, что в будущем он может побить грандиозные рекорды.

Как вы считаете, сможет ли Эрлинг Холанд в будущем побить рекорды по количеству голов на уровне национальных сборных? Оставляйте свое мнение в комментариях!