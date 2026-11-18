8 сборных, вышедших в плей-офф Лиги наций: сможет ли Португалия защитить свой титул?
Лига наций УЕФА сезона 2026/27 завершила групповой этап. Теперь восемь сильнейших сборных европейского футбола продолжат борьбу за чемпионство. Среди них есть и действующий победитель — Португалия. Однако на её пути стоят такие серьёзные соперники, как Франция, Испания, Англия и Германия.
Восемь сборных, вышедших в плей-офф
По итогам группового этапа в четвертьфинал вышли следующие национальные команды:
Франция;
Бельгия;
Германия;
Нидерланды;
Англия;
Испания;
Норвегия;
Португалия.
В этом списке собраны команды, имеющие большой вес в европейском футболе. Особенно примечателен выход в следующий этап сборной Норвегии во главе с Эрлингом Холандом.
Когда состоится жеребьёвка?
Церемония жеребьёвки четвертьфинального этапа пройдёт 20 ноября. После этого станут известны соперники сборных.
Первые матчи четвертьфинала пройдут 25–27 марта 2027 года, ответные встречи — 28–30 марта.
Решающая финальная стадия турнира запланирована на 9–13 июня 2027 года.
Действующий чемпион — Португалия
Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале прошлого сезона португальцы сыграли вничью с Испанией в основное время (2:2), а в серии пенальти одержали победу со счётом 5:3.
Теперь команда постарается защитить свой чемпионский титул. Однако для этого Португалии придётся преодолеть сопротивление сильнейших соперников в европейском футболе.
Лига наций также важна для Евро-2028
Результаты турнира связаны с отборочным этапом чемпионата Европы 2028 года. Поэтому для сборных результаты в Лиге наций важны не только с точки зрения завоевания трофея, но и как возможность на пути к Евро-2028.
Жеребьёвка 20 ноября определит четвертьфинальные пары. Футбольных болельщиков теперь интересует один вопрос: станет ли Португалия чемпионом снова, или в этот раз кубок достанется другой команде?
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