Лига наций УЕФА сезона 2026/27 завершила групповой этап. Теперь восемь сильнейших сборных европейского футбола продолжат борьбу за чемпионство. Среди них есть и действующий победитель — Португалия. Однако на её пути стоят такие серьёзные соперники, как Франция, Испания, Англия и Германия.

Восемь сборных, вышедших в плей-офф

По итогам группового этапа в четвертьфинал вышли следующие национальные команды:

Франция;

Бельгия;

Германия;

Нидерланды;

Англия;

Испания;

Норвегия;

Португалия.

В этом списке собраны команды, имеющие большой вес в европейском футболе. Особенно примечателен выход в следующий этап сборной Норвегии во главе с Эрлингом Холандом.

Когда состоится жеребьёвка?

Церемония жеребьёвки четвертьфинального этапа пройдёт 20 ноября. После этого станут известны соперники сборных.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 25–27 марта 2027 года, ответные встречи — 28–30 марта.

Решающая финальная стадия турнира запланирована на 9–13 июня 2027 года.

Действующий чемпион — Португалия

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале прошлого сезона португальцы сыграли вничью с Испанией в основное время (2:2), а в серии пенальти одержали победу со счётом 5:3.

Теперь команда постарается защитить свой чемпионский титул. Однако для этого Португалии придётся преодолеть сопротивление сильнейших соперников в европейском футболе.

Лига наций также важна для Евро-2028

Результаты турнира связаны с отборочным этапом чемпионата Европы 2028 года. Поэтому для сборных результаты в Лиге наций важны не только с точки зрения завоевания трофея, но и как возможность на пути к Евро-2028.

Жеребьёвка 20 ноября определит четвертьфинальные пары. Футбольных болельщиков теперь интересует один вопрос: станет ли Португалия чемпионом снова, или в этот раз кубок достанется другой команде?