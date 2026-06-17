В России ужесточили правила авторизации через Gmail и Apple ИД
Совет Федерации Российской Федерации одобрил поправки в законодательство, предусматривающие крупные штрафы для владельцев интернет-ресурсов за нарушение правил авторизации пользователей. Теперь платформы, которые не ограничат доступ к сайтам и приложениям на территории страны через иностранные системы, понесут серьезную финансовую ответственность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Согласно новому законодательному акту, для доступа к ресурсам в российском сегменте интернета (Рунет) необходимо использовать только разрешенные способы идентификации. К ним относятся подтверждение по номеру мобильного телефона, государственные системы идентификации (ЕСИА и Единая биометрическая система), а также авторизация через локальные сервисы. Это очередной шаг на пути к ограничению использования международных сервисов, таких как Gmail или Apple ИД.
Размер штрафов и ответственностьМеры административного наказания за правонарушение будут различаться в зависимости от статуса нарушителя. По сообщению издания Иксбт.ком, размер штрафов для владельцев платформ, не выполнивших требования, установлен следующим образом:
- Для граждан (физических лиц) — от 5 до 10 тысяч рублей;
- Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
- Для юридических лиц — от 200 до 700 тысяч рублей.
Технологическая независимость и безопасностьПо мнению российских законодателей, эта мера послужит снижению зависимости российского сегмента интернета от иностранных технологий. В частности, отказ от систем авторизации, предоставляемых западными странами, рассматривается как важное условие обеспечения национальной безопасности данных.
Для пользователей из Узбекистана эта новость может создать дополнительные неудобства при использовании сервисов в российском сегменте (например, порталов электронной коммерции, образования или развлечений). В будущем велика вероятность, что для регистрации на российских сайтах будут требоваться только российские номера или локальные системы.
Эксперты отмечают, что такая политика «цифрового суверенитета» приведет к дальнейшей фрагментации глобального интернета. Правительство России с помощью этих шагов стремится усилить контроль над данными пользователей и обеспечить стабильность систем в условиях внешних санкций.
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