В России ужесточили правила авторизации через Gmail и Apple ИД

Совет Федерации Российской Федерации одобрил поправки в законодательство, предусматривающие крупные штрафы для владельцев интернет-ресурсов за нарушение правил авторизации пользователей. Теперь платформы, которые не ограничат доступ к сайтам и приложениям на территории страны через иностранные системы, понесут серьезную финансовую ответственность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно новому законодательному акту, для доступа к ресурсам в российском сегменте интернета (Рунет) необходимо использовать только разрешенные способы идентификации. К ним относятся подтверждение по номеру мобильного телефона, государственные системы идентификации (ЕСИА и Единая биометрическая система), а также авторизация через локальные сервисы. Это очередной шаг на пути к ограничению использования международных сервисов, таких как Gmail или Apple ИД.

Размер штрафов и ответственность

Меры административного наказания за правонарушение будут различаться в зависимости от статуса нарушителя. По сообщению издания Иксбт.ком, размер штрафов для владельцев платформ, не выполнивших требования, установлен следующим образом:

Для граждан (физических лиц) — от 5 до 10 тысяч рублей;

Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

Для юридических лиц — от 200 до 700 тысяч рублей.

По словам заместителя председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Антона Горелкина, эти меры не направлены против обычных интернет-пользователей. Основная ответственность ложится на владельцев платформ, которые в течение двух лет игнорировали требования законодательства. Это означает, что обычные пользователи смогут продолжить пользоваться своими аккаунтами, однако владельцы сайтов будут обязаны перейти на новую систему.

Технологическая независимость и безопасность

По мнению российских законодателей, эта мера послужит снижению зависимости российского сегмента интернета от иностранных технологий. В частности, отказ от систем авторизации, предоставляемых западными странами, рассматривается как важное условие обеспечения национальной безопасности данных.

Для пользователей из Узбекистана эта новость может создать дополнительные неудобства при использовании сервисов в российском сегменте (например, порталов электронной коммерции, образования или развлечений). В будущем велика вероятность, что для регистрации на российских сайтах будут требоваться только российские номера или локальные системы.

Эксперты отмечают, что такая политика «цифрового суверенитета» приведет к дальнейшей фрагментации глобального интернета. Правительство России с помощью этих шагов стремится усилить контроль над данными пользователей и обеспечить стабильность систем в условиях внешних санкций.