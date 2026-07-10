Сотрудничество OpenAI и Microsoft на новом этапе: модель GPT 5.6 стала основой Copilot

Слухи о похолодании отношений между двумя гигантами мира AI — OpenAI и Microsoft — были развеяны. Представляя свою новую модель GPT 5.6, компания OpenAI официально объявила, что эта технология получит статус «предпочтительной модели» (preferred model) для системы Microsoft 365 Copilot. Этот шаг свидетельствует о том, что стратегический альянс между двумя компаниями остается прочным. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Ранее в публикациях Bloomberg утверждалось, что Microsoft в целях сокращения расходов планирует отказаться от программного обеспечения OpenAI и перейти на собственные внутренние модели под названием MAI. В частности, информация о намерении использовать собственные разработки Microsoft в таких популярных приложениях, как Word и Excel, вызвала большой резонанс в технологическом мире. Однако новое заявление частично опровергает эти предположения.

GPT 5.6: новая мощь для приложений Microsoft

Согласно официальному блогу OpenAI, модель GPT 5.6 будет поддерживать все основные продукты в экосистеме Microsoft 365. К ним относятся:

анализ текста и данных в программах Microsoft Word и Excel;

умный помощник при создании презентаций PowerPoint;

процессы командного взаимодействия на платформе Cowork;

интеграция электронной почты и других корпоративных сервисов.

«Наше сотрудничество с Microsoft всегда было направлено на предоставление передовых возможностей AI большему количеству людей и организаций. Мы рады продолжать это общее обязательство», — говорится в заявлении OpenAI. Это, в свою очередь, гарантирует пользователям Microsoft доступ к новейшим возможностям нейросетей.

Эксперты отмечают, что статус «предпочтительной модели» означает, что программное обеспечение OpenAI останется «сердцем» приложений Microsoft. Хотя Microsoft может внедрять свои более дешевые и компактные модели (SLM) для определенных функций, ожидается, что именно GPT 5.6 будет выполнять самые сложные и высокоуровневые задачи.

Для пользователей и местных IT-специалистов эта новость очень важна, так как сервисы Microsoft 365 широко используются в корпоративном секторе. Работа системы Copilot на базе новейшей модели GPT 5.6 может способствовать повышению качества обработки текстов и уровня логических выводов, в том числе на узбекском языке.

Подводя итог, можно сказать, что разговоры о «разводе» между технологическими гигантами были несколько преувеличены. Сотрудничество OpenAI и Microsoft остается жизненно важной необходимостью для обеих сторон, чтобы сохранить лидерство на рынке AI.